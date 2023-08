La llamativa razón por la que varios seguidores de Antonela Roccuzzo no elogiaron un sensual look de la esposa de Lionel Messi

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi disfrutan de los logros del ídolo del fúbol en su nuevo equipo, Inter Miami, mientras la empresaria sigue adelante con sus proyectos y es tendencia en las redes sociales por los looks que elige, tanto para asistir a distintos eventos como para su vida cotidiana. En esta oportunidad, llamó la atención la llamativa razón por la que algunos de sus seguidores decidieron no elogiar un sensual look que compartió la rosarina en su cuenta de Instagram.

Con su habitual estilo y simpatía, Antonela Roccuzzo posó luciendo un conjunto de una de las marcas con las que trabaja y el posteo no pasó desapercibido para sus millones de adrmiradores. En una de las postales, se ve a la esposa de Lionel Messi de espaldas con un crop top negro que cuenta con finos breteles que dejaron ver parte de su cuerpo. Para completar su outfit, la exitosa fashionista eligió un short haciendo juego.

Antonela Roccuzzo desató furor con un sensual look. Foto: Instagram @antonelaroccuzzo.

Siempre atenta a los detalles, Roccuzzo sumó como accesorios una pulsera y una cadena, para así darle el delicado toque a su look sin recargarlo demasiado. Por último, la incondicional compañera de Messi sumó una cartera negra de Dior con detalles en blanco.

Si bien la publicación de Antonela Roccuzzo cosechó rápidamente más de tres millones de likes, llamó la atención que algunos fans de la mujer de Lionel Messi optaaran por no reaccionar, y no dudaron en expresar el argumento de su silencio.

Algunos devotos de Lionel Messi se abstuvieron de elogiar el look de Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram @antonelaroccuzzo.

"Con la mujer del 10 no, pibes", “¿No les pasa que no le quieren dar like porque sienten que traicionan a Messi? Porque a mí sí”, “Respeto con la ‘jermu’ de nuestro Messías”, “Se calman, es la mujer de Dios”; fueron algunos de los particulares mensajes que dejaron en los comentarios de los posteos los seguidores de Antonela Roccuzzo y adoradores de Lionel Messi.