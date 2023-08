La bronca de Alex Caniggia con Mariana Nannis: "No la voy a perdonar nunca porque..."

En las últimas horas se abrió un nuevo frente en la escandalosa interna familiar de los Caniggia. A los conflictos de Mariana Nannis con Claudio Paul, ahora se le sumó la fuerte bronca y decepción de Alexander Caniggia.



Sucede que, en sus redes sociales, el conductor reveló el motivo de su profundo enojo y hasta aseguró que hay algo que jamás podrá perdonarle. Contó que sintió un destrato impropio de una madre.



Hace unas semanas, Mariana Nannis llegó a la Argentina y, lo primero que hizo cuando llamó por teléfono a Alexander Caniggia fue pedirle que desalojara el departamento familiar porque lo necesitaba para instalarse durante sus días en el país.



“Me dijo que venía por un tema del divorcio con mi viejo. Le dije que tenía a mi mujer embarazada. ¿Me hacés irme con todas las cosas? Nos reputeamos. Me mudé, pero lo peor de todo es que cuando vino ni estuvo ahí”, comentó Alexander Caniggia.



“Después, su abogado inútil llamó a mi representante y le preguntó si yo podía seguir pagando las expensas”, agregó el conductor e hijo de Claudio Paul Caniggia, mientras seguía escalando su indignación.



Por otra parte, Alexander Caniggia contó que su madre jamás lo llamó para felicitarlo por el nacimiento su hija Venezia, fruto de su relación con la bailarina Melody Luz. Esto, según él mismo dijo, fue la peor actitud de Mariana Nannis.

Alexander Caniggia y Mariana Nannis.



“No me felicitó, a Melody tampoco. No vino a vernos a la clínica. Un desastre. Quiero comentarios para ver qué piensan”, dijo Alexander Caniggia, con una mezcla de bronca y decepción con su madre.



“Esto no se lo voy a perdonar nunca en la vida. Para mí ya no existe. Le hice la cruz”, aseguró el conductor. Habrá que ver si, como dice en estos días, su enojo no tiene vuelta atrás o será cuestión de esperar a que se calmen las aguas.