La banca especial que Wanda Nara le dio a Antonio de MasterChef

MasterChef está a solo días de su gran final. El último eliminado, Antonio López, habló sobre sus sensaciones al quedarse a un paso de la gloria. Pero lo que más destacó de la entrevista que le hicieron, fue el rol que tuvo Wanda Nara en su evolución a lo largo del programa.

Según relató el oriundo de Salta, la conductora fue vital para el que pudiera convertirse en el cocinero que se vio ante las cámaras. Además, expresó que su reciente salida del ciclo culinario no la tomó como una derrota, todo lo contrario, le sirvió de aprendizaje para sus futuros proyectos.

La angustia de Antonio tras ser eliminado de MasterChef.

"No sentí que perdí, como la primera vez, ahora sentí que aprendí muchísimo, que me encantó la experiencia y estoy muy contento con lo que viví. Seguramente queda una sensación de frustración porque estaba a un pasito de la final, pero creo que nada se compara con la alegría que siento por haber pasado por esas cocinas", contó sobre su segunda salida del reality.

Sobre cómo logró superar la timidez que mostró al principio, expresó: "A lo largo de los programas, fui desarrollando más carácter, sacando más lo que yo era... Al principio me costaba muchísimo porque era acostumbrarme a muchas cosas: las cámaras, las luces, era muy tímido y después empecé a soltarme... Sucedió de manera natural, no estudié para eso, fue sucediendo"

Cuando le preguntaron por Wanda Nara, dijo: "No tengo más que decirle que gracias por todo lo que viví junto a ella. Se logró ver la verdadera faceta de Wanda Nara, se logró ver realmente lo hermosa persona que es. A nosotros nos veía como un hijo. A todos los participantes nos cuidaba, nos protegía de ciertas cosas, de algunos comentarios, nos daba muchos consejos, cómo manejarnos en esta nueva vida, así que no tengo nada más para decirle que gracias".

El abrazo entre Wanda Nara y Antonio luego de la eliminación el participante.

"Desde un comienzo me decía que me la crea, que debía sacar un poco de seguridad, que debía intentar creérmela, porque sino nadie lo iba a hacer por mí. Ella me ayudó a sacar confianza, me ayudó a soltarme también en algunos sentidos... porque me ayudaba a descontracturarme cada vez que hablábamos, así que desde ese lado me siento contento de todo el avance que aprendí de ella", sostuvo.

Además, habló de la posibilidad que Mauro Icardi o Wanda le financien su propio restaurante. Por lo que afirmó: "Cuando se llegue el momento seguramente habrá una reunión... Yo encantado de hablarlo. Seguramente le escribiré a Wanda o a Mauro por ese tema, porque la verdad que es una oportunidad que no se le da a cualquiera, así que si es así, yo encantado".