Marina Calabró reveló cómo está el vínculo entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale tras su tajante distanciamiento

En medio del distanciamiento entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, situación que derivó en que los conductores dejaran de hacer su rendidor pase en la pantalla de LN+, Marina Calabró habló de la interna entre los periodistas y reveló habló de la interna entre sus colegas y de la postura que tomó el canal de noticias ante tal quiebre.

Consultada por Karina Mazzocco en A la tarde (América), la periodista de espectáculos se explayó sobre la confrontación entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale aclarando: "Esta guerra es entre ellos... me parece que está bien la posición que tomó el canal, que es no forzar aquello que hoy no están dadas las condiciones. ¿Viste que esto es bastante dinámico? Hoy tenés un problema, mañana te olvidaste por qué te habías peleado... Por suerte pasa un poco eso".

Más allá de las expectativas de una posible reconciliación en el futuro inmediato, Marina Calabró reconoció: "Por ahora no hay ninguna intención de las partes, y me parece que está bueno que el canal no lo fuerce, porque si no fluye orgánicamente, tampoco tiene el efecto televisivo que se busca. No los podés forzar, si no sale, no sale".

Marina Calabró se refirió al distancimiento entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale. Foto: Captura TV.

Por otro lado, cuando le preguntaron a Marina Calabró sobre el ganador en el rating entre Jonatan Viale y Eduardo Feinmann, la periodista explicó que depende del día, aunque remarcó que el hijo de Mauro Viale tiene un horario de mayor encendido en la televisión, mientras que el experimentado comunicador debe hacerle frente a las ediciones centrales los noticieros que se emiten en distintos canales. ç

La ruptura entre Eduardo Feinmnn y Jonatan Viale derivó en la eliminación del pase entre ambos. Foto: Captura TV.

Entre los rumores que circulaban por el distanciamiento, justamente se especulaba entre otras cosas con que los constantes elogios de Marina Calabró hacia el rating de Jonatan Viale, habría producido un enojo en Eduardo Feinmann, quien dejó entrever en más de una ocasió que su colega se beneficiaba del buen piso que él le dejaba en las mediciones.