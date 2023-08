El picante cruce de Jesica Cirio y el cocinero de La Peña de morfi que dejó a todos sin palabras

Últimamente La Peña de Morfi está siendo foco de muchos sucesos inesperados y este domingo no fue la excepción. Es que Jesica Cirio protagonizó junto al cocinero del ciclo, Rodrigo Gascón, un fogoso ida y vuelta en pleno programa al aire.

Como es de público conocimiento, Jesica Cirio está separada de Martín Insauralde desde hace un tiempo, cuando en junio la conductora publicó en sus redes sociales: "“No lo comunicamos antes porque necesitábamos esperar el tiempo prudente y necesario para una pareja y para una familia”.

Jesica Cirio siempre fue muy compinche del 'cocinero sexy' de La Peña de Morfi

Desde entonces, varios candidatos han pululado alrededor de la conductora y modelo pero aún ninguno pudo robarle el corazón y hacerla creer en el amor nuevamente.

Pero este mediodía en La Peña de Morfi, ciclo que lleva adelante junto con Georgeina Barbarossa, fue el escenario donde ocurrió un nuevo ida y vuelta con Jesica Cirio. Esta vez el candidato fue Rodrigo Gascón, el conocido chef del programa desde hace unos años.

Mientras el profesional de la cocina preparaba una hamburguesa, con 'pétalos' de panceta, la conductora quiso saber cómo él sorprendía a las chicas con sus dotes culinarios: “No, me vuelvo loca. “Es el mejor chef del mundo si te hace esto”. A lo que prosiguió sin dudarlo: "Rodrigo: “¿Sos de agasajar a las chicas que invitás a cenar cocinándoles, haciéndoles un ritual así?”.

“Sí, sí, uno siempre... a ver, si uno sabe cocinar lo aprovecha”, respondió Gascón; y Jesica Cirio redobló: “Es como tu plus, tu carta de presentación”. “Es que ya me conocen como cocinero”, sostuvo Cascón, a lo que la host expresó: “Pero una cosa es que te conozcan por la tele y otra que vos la sorprendas directo en tu primera cita con una cita romántica”.

La pícara situación que se vivió este domingo al mediodía

Como vio el camino allanado, el chef remató: “¿Qué te gustaría que te cocine a vos en una cena romántica, por ejemplo?”, pregunta que tomó por sorpresa a la modelo: “Ay, ay, ay ¿qué pasó? ¡Se la jugó!”. “No que te cocine yo, que te cocinen”, se corrigió Rodrigo. “Me conformo”, respondió Cirio. “¿Con qué? No me dijo nada. Se puso nerviosa porque no me dijo nada. ‘Me conformo’, me dijo”, dijo el cocinero y sumó: “No se esperaba la pregunta esa”.

Finalmente un tanto tímida y en jaque, Jesica Cirio cerró: "Con esta hamburguesa soy feliz".