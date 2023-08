Cómo está el noviazgo de Daniela Celis y Thiago Medina tras el embarazo no deseado

Alguien filtró una información sensible, muy personal. Desde el interior de una clínica brindaron el dato del embarazo de Daniela Celis, que aguarda gemelos con Thiago Medina. Una situación que generó profundos debates por la invasión a la privacidad.

Desde ese punto, la oriunda de Moreno tuvo que admitir públicamente que atraviesa la dulce espera, a pesar que todavía no se cumplieron los tres meses de gestación y que varios miembros de ambas familias no estaban al tanto de semejante noticia.

Una de las secuelas de todo esto se centró en la incógnita sobre el bienestar del noviazgo de Thiago y Daniela, de hecho brotaron a la luz versiones que referían a una profunda crisis, hasta se especuló con que el joven de González Catán había reaccionado negativamente al test de embarazo.

En definitiva, ahora apareció una voz autorizada, dado que una de las hermanas de Daniela Celis, de nombre Mara, habló con LAM, en una entrevista extensa, en la que ahondó en diferentes aristas de este momento, con un especial interés en sí todavía son pareja.

Por eso Nazarena Vélez quiso saber más detalles y apretó el acelerador: “¿Thiago está con tu hermana? ¿La está acompañando?”. La pregunta del millón, para terminar de disolver la duda sobre la realidad de este noviazgo y el apoyo de Medina.

Mara Celis descuartizó, o al menos intentó, las teorías de una ruptura amorosa y sostuvo: “Es un capo Thiago. No están conviviendo. Daniela está viviendo conmigo, estamos las dos solas y tranquilas. Pero, por supuesto que como buen futuro padre y como buen compañero, está súper presente”.

A la hora de agregar más pormenores y sustentos del silencio de Medina en los medios de comunicación, y en las redes sociales, la hermana de Daniela aseguró: “El chico no es mediático para nada, no le gusta la fama y lo ha dicho muchísimas veces, y sostiene que no tiene que declarar nada”.