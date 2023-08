La contundente opinión de la hermana de Daniela Celis sobre el rol de Thiago como padre

Sin duda, una de las noticias de la semana en el mundo del espectáculo fue que Daniela Celis y Thiago Medina se convertirán en padres. En este contexto, la hermana de la futura mamá habló de la polémica que se generó por cómo recibieron la novedad.



Sucede que llamó mucho la atención la forma en la que ambos se expresaron tras confirmarse la noticia. Pareciera que para los ex Gran Hermano aún es más sobresaliente el shock que la felicidad.



En este contexto, Ángel de Brito habló con Mara, la hermana de Daniela Celis, para saber cómo se vive el embarazo en la intimidad familiar. “No puedo revelar mucho porque yo quiero que cuente su parte. Está acá, toda reservada, con un quilombo en la cabeza, pero feliz”, comentó.



“Llevar un embarazo no es fácil, con dos ahí adentro, tampoco… Viviendo toda esta situación mediática en el medio. Todo muy expuesto, complicado, pero estamos juntas, está con la familia. Y lo llevamos bien desde ahí”, agregó Mara Celis.



“Yo creo que, como cualquier mujer, que cuando es algo que no planeás, es shockeada, te patea un poquito. Ahí te replanteás algunas cuestiones de tu vida, como por ejemplo qué hacer a partir de eso”, explicó sobre la forma en la que Daniela Celis se tomó la noticia.

Daniela Celis y Thiago Medina.



Por último, se refirió al rol de Thiago Medina como padre, algo que también generó alguna polémica por la forma en la que habría recibido el impacto del embarazo, que, sin duda, le cambiará su vida.



“La está acompañando. Es un capo. No está viviendo juntos, pero como futuro padre, está súper presente. Al chico (Thiago) no le gusta la fama. Sostiene que no tiene que declarar nada. Cree que es para la familia”, sostuvo Mara Celis.