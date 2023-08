Cuáles son los cambios de panelistas en los programas de América

Desde la llegada de Marcelo Tinelli a América los cambios en los programas no se detienen. No sólo en lo que respecta a los horarios, sino también a la conformación de los paneles de los distintos ciclos.



Algunas de esas modificaciones se veían venir, se caían de maduras y otras no las esperaba nadie. Lo concreto es que los movimientos no sólo en la grilla de América, sino también los paneles, continúa.



Por empezar, en marzo de este año, Nancy Duré vio cómo se terminó su ciclo en Intrusos. La propia panelista, sin pelos en la lengua, atribuyó su salida a Florencia de la V, la conductora del clásico programa de América. Finalmente se sumó a Socios del Espectáculo.

Nancy Duré se fue de Intrusos y hoy está en Socios del Espectáculo. Foto: captura de TV.



No obstante, no fue la única salida de Intrusos, ya que Maite Peñoñori también dejó de formar parte del panel. En esta oportunidad, fue por decisión propia. Y, si bien no quiso dar precisiones sobre sus razones, se trataría de una búsqueda de cambio de aire.

Maite Peñoñori, otra de las bajas de Intrusos. Foto: @maitepenio.



En otro de los programas que suele haber cambios es en LAM. No obstante, nadie imaginaba el despido de Andrea Taboada, gran amiga de Ángel de Brito. Muchos señalaron a Yanina Latorre como la responsable. Por suerte para ella, consiguió lugar, también en América, pero en El Diario de Mariana.

Andrea Taboada fue despedida de LAM, de manera sorpresiva. Foto: captura de TV.



Justamente, en el programa de Mariana Fabbiani se dio una de las últimas salidas inesperadas: apenas un mes después de haber comenzado el programa, Ceferino Reato pegó el portazo. Se comenta en estos días que la decisión se debería a algunas diferencias con la producción.

Ceferino Reato duró sólo un mes en El Diario de Mariana. Foto: captura de TV.



En cuanto al Diario de Mariana, comenzó de manera conflictiva en América, ya que, antes de esta renuncia que nadie podía adivinar, se había generado una polémica por el horario, dado que la llegada de Mariana Fabbiani hizo que corrieran a Intrusos de su histórico horario de las 14.30.