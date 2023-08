Por qué Jésica Cirio podría irse de La Peña de Morfi

Tras anunciar su sorpresiva separación de Martín Insaurralde, Jesica Cirio volvió a posicionarse en el centro de todas las miradas por lo mucho que se elevó su perfil mediático. La modelo quedó en el centro de una tormenta, y por estas horas se vio involucrada en un escándalo al recibir una denuncia por amenazas. ¿Peligra su continuidad en La Peña de Morfi?

Todo esto surge a partir de una noticia que dio a conocer Estefi Berardi sobre Jesica Cirio. Resulta que la panelista habría lanzado una fake news sobre la vida privada de la conductora, algo que la habría hecho enfurecer. La historia se fue caldeando con el correr de los días.

Jesica Cirio puso en duda su participación en La Peña de Morfi para este domingo.

La panelista contó al aire que la famosa se fue a Ibiza a encontrarse con su nuevo novio y que para despistar, se llevó a la actriz Paula Morales, que también, según Berardi, se habría separado de su marido, el actor Fabián Vena.

Pero lo cierto es que Paula Morales no tiene relación con Jesica Cirio y no se conocen -ni siquiera se siguen en redes-. Tampoco aún estaba en Ibiza y mucho menos separada de Fabián Vena. El escándalo explotó, pero por detrás de toda esta historia, la conductora de Telefe habría increpado a la panelista por privado.

“Me habló súper mal por privado. Me dijo unas cosas que me hicieron mal y me sorprendió la manera”, dijo quien integra el panel de Poco correctos, el programa de eltrece. Según detalló, la madre de Chloé llegó hasta a amenazarla.

Por su parte, la famosa se negó a hablar de los supuestos mensajes intimidantes hacia Berardi. "No voy a hablar del tema: Nada", respondió luego de ser indagada. Mientras tanto la panelista siguió aumentando el nivel del escándalo: "Yo solo sigo esperando que me pida disculpas. Quiero pensar que la agarre en un mal día y se arrepiente de las barbaridades que me dijo".

Jesica Cirio se podría quedar afuera de La Peña de Morfi por su conflicto con Estefi Berardi.

Pero todo este escándalo desató el fastidio de Telefe y, según informó Pronto, estarían analizando el futuro de la conductora de La Peña de Morfi. Esto se suma a que este fin de semana Georgina Barbarossa tampoco estará ya que tuvo que realizarse una operación de rodilla.

Sin querer verse envueltos en problemas, Jesica Cirio ya no tendría el aval para continuar al frente del ciclo. Por si fuera poco, la modelo subió una storie a su Instagram explicando que este fin de semana estará en San Lorenzo, Santa Fe, y sembró dudas sobre su participación en la emisión de este domingo. ¿Qué pasará con ella?