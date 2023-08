El famoso actor argentino que advierte sobre una polémica amenaza de Javier Milei

En plena campaña presidencial, Javier Milei amenaza con cerrar el Conicet y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), organismo que ha tenido ingerencia en buena parte de las películas argentinas que han triunfado alrededor del mundo. Y ahora, el Chino Darín hizo una advertencia respecto a la polémica medida que tomaría el mencionado candidato en caso de llegar a la Casa Rosada.

El candidato a jefe de Gobierno porteño Ramiro Marra fue quien advirtió desde Twitter que de triunfar en las elecciones de octubre, Javier Milei impulsará el cierre del INCAA.

"Ahora sí, los fondos serán utilizados donde realmente son necesarios, basta de gastar en estupideces", lanzó Marra desatando una contundente polémica en las redes sociales.

En diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina (La Once Diez, Radio de la Ciudad), el Chino Darín advirtió sobre la intención de Javier Milei de cerrar INCAA): “Hay que pensar las cosas... En nuestro caso, es fundamental el INCAA para la producción de películas nacionales. Tiene un rol que se podría asociar con las ‘canteras’ del fútbol, la generación de nuevos talentos, el descubrimiento de gente con futuro y la oportunidad para que esa gente logre desarrollarse. Sin el INCAA no conoceríamos a muchos de los cineastas que hoy nos hacen sentir orgullosos, porque contribuyen a que tengamos una cultura propia”.

El Chino Darín objetó una de las propuestas del partido de Javier Milei. Foto: Instagram @chinodarin.

Por otro lado, y más allá de su apuesta permanente como actor y productor al cine nacional, el Chino Darín habló también sobre su relación con la actriz española Ursula Corberó. A la hora de definir cómo sostener esa relación a distancia es posible, el actor argumentó: “¡Viajando mucho! No te digo que vivo en un avión, pero sí tengo que repartir mi tiempo entre varios lugares para no perderme de nada. Por suerte, tengo una compañera que está muy presente, que viene a la Argentina, que ha aprendido a quererla y disfrutarla, y que ha generado sus vínculos. Y a mí me pasa más o menos lo mismo con España. Hay que conocerse mucho y eso lleva tiempo. Y aprender qué mecanismos sirven para destrabar qué cosas, porque la distancia es tirana frente a la posibilidad de darse un abrazo, de tener contacto físico, de compartir algo inmediato. Creo que hemos aprendido a sobrellevarlo bastante bien. Hace más de siete años que estamos juntos”.