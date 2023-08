Una ex Gran Hermano reveló que está embarazada de gemelos

En la décima temporada de Gran Hermano, que se emitió durante 2022 y 2023, varios participantes se enamoraron dentro del reality y algunos terminaron siendo censurados dentro de la casa por tener relaciones.

Una de las parejas más polémicas y pasionales que tuvo Gran Hermano fue la de Daniela Celis, conocida como "Pestañela" y Thiago Medina. Cuando Celis fue expulsada de la casa, Santiago del Moro le mostró todo lo que dijo Medina sobre ella y la participante terminó llorando. Pero, tiempo después, Daniela ingresó nuevamente al juego y "se vengó" del concursante, aunque duró poco la venganza porque unos días después la relación volvió a ser como antes. Asimismo, la pareja enfrentó las críticas de sus compañeros por tener relaciones sexuales cerca de ellos y no dejarlos descansar.

Daniela y Thiago se enamoraron dentro de Gran Hermano. Créditos: captura de pantalla Gran Hermano.

Cuando el programa terminó, los participantes continuaron con su noviazgo y estuvieron viajando. Además, Celis se sumó junto a otros exjugadores de Gran Hermano al programa de streaming de Telefe, Fuera de Joda.

Pero en este último tiempo, la influencer dejó de compartir imágenes en su feed de Instagram (@Danielacelis01) y levantó sospechas de embarazo. La periodista Pilar Smith afirmó que Daniela está en cinta y que espera mellizos. Esto desató la furia de la exparticipante y estaría decidida a iniciar acciones legales contra la comunicadora y la prensa que confirmaron esto, ya que ella nunca dijo nada al respecto.

La joven contó en vivo la noticia. Créditos: captura de pantalla Fuera de Joda.

En medio de toda esa repercusión mediática, este jueves en Fuera de Joda, Daniela le confesó a sus compañeros que será madre por primera vez con Thiago y de gemelos. "Voy a ser mamá. No me encontré con uno, me encontré con dos y no van a ser mellizos como se fue mal filtrado por todos lados, van a ser gemelos. Estoy muy contenta", reveló la influencer.

La modelo también contó en el programa de streaming que ya no vive con su pareja y que se mudó con su familia para estar contenida, lo que generó rumores de una separación entre Thiago y Daniela. Además, la exparticipante de Gran Hermano estuvo con Pilar Smith en el programa y aclararon las cosas cara a cara.

Mirá el emotivo video que publicó Daniela

Ángel de Brito brindó más detalles sobre la feliz novedad de la joven y contó que Daniela tiene un mes y dos semanas de embarazo. Asimismo, habló sobre la conversación que tuvo con ella acerca del escándalo con Smith: "Cuando yo digo que mandé carta documento, es a la clínica y a la obra social, porque me enviaron que pasaron los informes y eso ya es ilegal. Contra el medio no pasa nada, contra los periodistas no pasa nada”, le contó Celis al periodista.

Luego de confirmar la noticia, la modelo compartió un video en sus redes sociales sobre su embarazo.