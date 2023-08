Pampita definió de “poco sexy” el encare de García Moritán en sus primeros chats

En su divertida visita a Noche al Dente, el programa que conduce Fer Dente en la pantalla de América, Pampita habló de casi todos los temas. Entre otros, de su historia de amor con Roberto García Moritán.



No obstante, no se refirió a su esposo y padre de su hija Ana de la manera más elogiosa, sino que lo hizo con un duro y cruel cuestionamiento: criticó su manera de encararla en los inicios de la relación.



“Le pidió el teléfono a una de mis mejores amigas, que no me iba a recomendar cualquier cosa”, comenzó contando Pampita. “Empezamos a hablar por Instagram. Él estaba de viaje en Perú. Y me mandaba fotos de comida peruana, una cosa rarísima”, agregó.



La jurado de la próxima edición del Bailando por un Sueño recordó cómo fueron aquellas primeras charlas vía redes sociales en las que Roberto García Moritán parecía no estar muy orientado sobre cómo debía hacer para conquistar a una de las mujeres más hermosas de la Argentina.



“Estaba en uno de los restaurantes más ricos del mundo y me decía: ‘Acá te voy a traer’. Pero a mí no me parecía muy sexy que me mandara fotos de comida”, criticó luego Pampita en la charla con Fer Dente.

Pampita y Roberto García Moritán.



Sin embargo, no todo fueron críticas, dado que, para haberla conquistado finalmente, algo bueno tuvo que haber hecho en esa búsqueda. “¡Esa cosa exótica también estuvo buena! No me mandaba selfies, sino fotos de lugares, comidas, cosas que quería compartir conmigo”, valoró Pampita.



Por último, la conductora y modelo también reveló el extraño regalo que le había hecho en la primera cita. “Llegó con una caja y entre las cosas que tenía había una espuma de baño”, contó Pampita. “¡Qué fe que se tenía! Una autoestima…”, cerró.