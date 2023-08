Con qué mega famoso tuvo un romance La Joaqui

Tras mantenerse alejada de los flashes durante varios meses, La Joaqui reapareció como jurado de Go Talent y además sorprendió en las últimas horas con una tremenda revelación: tuvo un romance con un mega famoso.



En una charla con Nadie dice Nada, la joven cantante contó detalles sobre un encuentro con un “crush” de la adolescencia y, si bien no dio el nombre, reveló que se trataba de un famoso y se trataría de un reconocido actor internacional.

La Joaqui y Mario Casas.



El hombre con el que La Joaqui tuvo un affaire sería nada menos que el actor español Mario Casas. “Nos encontramos en una parte del mundo random”, comenzó contando la cantante en Luzu TV.

“Fue positivo. Fue el mejor sexo de mi vida”, agregó, completamente segura, La Joaqui, quien además contó que esta experiencia se dio hace muy poco tiempo, dado que lleva un año y medio soltera.

En ese contexto, una usuaria de TikTok hizo una impresionante investigación en las redes sociales y aportó la prueba de que efectivamente el hombre en cuestión es Mario Casas: el actor y la cantante intercambiaron varios likes en Instagram.



Si bien no confirmó que se trate de Mario Casas, aunque todo indicaría que sí, La Joaqui volvió a sorprender al confesar que no descarta en absoluto volver a tener un encuentro con el famoso actor español.



“No sé. ¿Quién sabe? Yo sólo te cuento que esa es la única vez que me encontré con alguien random. Y la pasé, pero… muy bien”, sostuvo La Joaqui en la entrevista con el programa Nadie dice Nada.