Amenazaron con una navaja a Robertito Funes Ugarte en un barrio porteño

Robertito Funes Ugarte, una de las figuras más carismáticas y eficaces de la televisión, compartió un encendido reclamo desde sus redes sociales tras atravesar un tenso episodio de inseguridad en el barrio porteño de La Boca.

Por un lado, desde sus historias de Instagram, Robertifo Funes Ugarte contó: "Incidente en La Boca. Un trapito me amenazó feo y casi no la cuento...".

Luego, en otro posteo el periodista agregó indignado sobre el episodio de inseguridad: "La policía de CABA llegó rápido, pero por estas leyes obsoletas solo queda en una 'contravención' dijeron. Un trapito te amedrenta, amenaza con un cuchillo, te insulta y queda en la nada".

Robertito Funes Ugarte atravesó un tenso momento en La Boca. Foto: Instagram @robertito_funes.

En tanto que desde su cuenta de Twitter, Robertito Funes Ugarte escribió: "Hoy en La Boca un trapito me amenazó por $. Me negué y me insultó y amenazó con una navaja. No me dejaba bajar del auto. La policía de CABA llegó rápido, pero sólo le hizo una contravención (chiste). Los dueños de los restaurantes de la calle Iberlucea lo apañaban. Así estamos".

Desde sus redes sociales, Robertito Funes Ugarte expresó su impotencia tras ser amenazado con una navaja. Foto: Twitter @robertunesu.

Más allá de este mal momento relacionado con el flagelo de la inseguridad en el país, Robertito Funes Ugarte ha brillado en los últimos meses con su labor en la conducción de El Debate de Gran Hermano, por la pantalla de Telefe, y tiene varios proyectos en vista, incluyendo la posible creación de una plataforma propia.