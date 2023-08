El reproche de Nazarena Vélez a Ximena Capristo al recordar sus internas: "Tu energía es medio..."

Hubo un tiempo en el que en los elencos del teatro de revista pasaba de todo: guerra de egos, peleas tras bambalinas, batallas silenciosas y no tanto. Nazarena Vélez sabe de eso, al igual que Ximena Capristo y Marixa Balli. Y anoche, en LAM, las tres recordaron esos cruces tremendos y se pasaron todo tipo de facturas.

Con Ximena Capristo como angelita invitada, el programa de América dedicó buena parte de la transmisión a reflotar aquellas guerras picantes que se tramaban entre los elencos de vedettes y hasta las rencillas del Patinando, a cuenta del debut del Bailando 2023, anticipando lo que se vendrá.

Y en medio del debate, Nazarena Vélez aprovechó para tirarle sus dardos a la Capristo cuando Yanina Latorre quiso indagar en lo que había sucedido entre las dos cuando trabajaban con Gerardo Sofovich. “Nos puteamos bastante”, contó Naza, antes de explayarse sobre el origen de sus roces.

“Ella decía que yo la rajé de un trabajo que yo no recuerdo”, indicó Vélez, y la ex Gran Hermano coincidió: “Es verdad eso”. “Todas decían eso de vos. Yo creo que era tu época dorada con Gerardo y todas creían que vos eras la mafiosa”, tiró leña al fuego Latorre.

Nazarena Vélez y Ximena Capristo se cruzaron en LAM. Captura TV

Entonces, Nazarena explicó el trasfondo de esa creencia generalizada entre las chicas en ese entonces: “A mí Gerardo en esa época me preguntaba: ‘¿te gusta Capristo?’ y si a mí Capristo me había hecho algo que me había caído mal, entonces le respondía: ‘No’”. “¡A ver si Ángel va a trabajar con una angelita que no soporta!”, se defendió.

El pase de facturas entre Nazarela Vélez y Ximena Capristo

“Veníamos de trabajar en La Peluquería, con Eliana Guercio y Silvina Luna”, recordó Ximena al volver al momento más álgido de su relación con Vélez. Y agregó: “En ese momento hacíamos muchos curros, desfiles y demás, y la señora Nazarena, como le gusta mucho estar en cámara, se sentó en Intrusos, con Jorge Rial, me parece que vos tenías ahí alguna cosita...”.

Divertida, pero dispuesta a frenar a la Negra, Naza replicó: “¡Vos siempre decís que me garché a alguien, a Gerardo o a Rial! O también dijiste el otro día que viniste que yo salí con un político. Y toda la banca que yo tenía, era por la figura que era”.

Ximena Capristo estuvo en LAM de angelita invitada. Captura TV

En esa línea siguieron largo rato, rememorando viejas peleas con Marixa Balli, hasta que cerraron el pase de facturas de manera contundente. Porque luego de afirmar que su colega era “buena mina”, le reprochó, entre risas: “Vos tenés una energía medio chota”.