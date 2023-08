Así está hoy la hija de Juan Minujín: tiene 16 años, es actriz y ganó un premio

La sangre tira, algo se transmite por los genes. Existen miles de casos que lo corroboran, como sucede con Juan Minujín y su hija adolescente, la más grande, Amanda, quien también sintió el llamado interno de la pasión por la actuación.

El genial artista disfruta del camino incipiente que comenzó a recorrer la joven, pero con mucha paciencia y sobre todo un espíritu de libertad para que ella elija y tome sus propias decisiones, sin ningún tipo de presión, más bien todo lo contrario con el estímulo en optar por sus propios medios.

Juan lleva más de dos décadas de matrimonio con Laura de la Vega, esa mujer que lo enamoró y le generó las sensaciones cálidas para apostar por compartir para siempre la vida. Minujín y su esposa se transformaron en padres de Amanda (16) y Carmela (13).

Minujín con su esposa y sus dos hijas.

La mayor de sus herederas participó en un film, que se llama Las buenas intenciones, donde desplegó su talento innato con apenas catorce años. Justamente por esa tarea, la adolescente se alzó con el galardón de los Premios Sur de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina como revelación.

La pandemia irrumpió en el mundo y canceló el evento de entrega, por eso Minujín acompañó en estos días a Amanda a recibir el reconocimiento. "Estoy muy contento. Veo bien su crecimiento, la verdad es que está un poco explorando el mundo y viendo qué quiere hacer”, expresó el actor.

Juan y su hija Amanda, en la entrega de un premio.

En diálogo con la Revista Gente, el famoso profundizó: “Se está tomando el tiempo para esto y mientras tanto es hermoso que reciba este reconocimiento". En cuanto a si le ofrece consejos, Juan contó: "No, no. Yo dejo que ella haga su camino sola, todo lo posible. Tranquila, sola... Yo estoy ahí si me necesita, pero trato de que ella vaya eligiendo qué quiere hacer. No necesariamente tiene que seguir haciendo esto...".