Gonzalo Heredia recordó sus peores huidas del asedio de las fans: “He saltado por techos de casas porque…”

Siempre generó furor desde su irrupción en la televisión, con esos papeles iniciáticos como galán, merced a sus cualidades físicas y también a sus dotes actorales. Gonzalo Heredia construyó una carrera muy interesante y ha logrado un idilio con el público.

El famoso ahondó en una etapa peculiar de su vida, que se vincula con el éxito descomunal que transitó en esos momentos de protagonizar grandes tanques de PolKa, donde su figura alcanzó altísimos picos de popularidad y sobre todo enamoró cientos de miles.

En una charla con Infobae, Gonzalo profundizó en esos periodos en lo que usufructuó de la repercusión con la realización de otros trabajos, más entrelazados con las famosas presencias, esas visitas a boliches y otro tipo de eventos para sumar más fuentes de ingresos.

En su época de galán, Gonzalo tuvo que huir de sus fans.

Sobre sus sensaciones en esas ocasiones, Heredia admitió: “A los cumpleaños de 15 no he ido, porque me daba mucha vergüenza: ser el centro en una fiesta me mataba, porque era como una especie de obsequio. En cambio, en boliches sí he estado”.

Incluso, el también escritor, y dramaturgo, reconoció que utilizó eso para inspirarse: “De hecho, hay una escena en Construcción de la mentira que todo el capítulo es el personaje haciendo presencias por el Interior del país. Me he reído mucho cuando la escribí, porque se presentan situaciones muy bizarras”.

Gonzalo contó que se escapó por techos de casas para evitar el asedio.

La cronista le consultó: “¿Quisiste huir despavorido alguna vez?”. Eso activó en Gonzalo el recuento de algunas situaciones desopilantes que experimentó: “He huido despavorido por los techos de las casas, porque algunos boliches no tenían salida de emergencia. He subido por escaleras que estaban sin escalones”.

Y añadió: “Una vez, en un boliche se desmoronó una escalera porque no resistía. Era muy gracioso que digan: “¡Ahí viene el artista!”, y yo estaba en un rincón rodeado de chapas, sentado en una silla de plástico, esperando en un piso de tierra. Eran situaciones contradictorias que me divirtieron mucho”.