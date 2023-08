Cómo le contestó Javier Milei a Diego Brancatelli por descreer del romance con Fátima Florez

La revelación del noviazgo entre Javier Milei y Fátima Florez sorprendió a todos este lunes, y Diego Brancatelli desacreditó la veracidad del vínculo entre el candidato presidencial y la imitadora.

Abordado por un móvil del programa A la Tarde (América), Diego Brancatelli se refirió al anuncio del romance entre Javier Milei y Fátima Florez sentenciando: "Me parece muy mal frivolizar una campaña política y a un candidato tan peligroso como Javier Milei. Es una estrategia electoral para humanizar a alguien que lejos está de ser eso, no me parece acertado ni el momento. La gente no se tiene que comer esa curva".

Acto seguido, Brancatelli apuntó contra Florez con duras acusaciones al sostener: "Ella fue funcional a otra campaña, a la de Macri, cuando estaba con Lanata haciendo de Cristina, que se empastillaba... Y ahora es funcional a Milei. Ojalá haya amor y sean felices, vamos a ver cuánto duran. Pero hoy por hoy, la noticia en el momento que es comunicada... es más cantado que Tini. Ella arregla, tiene trabajo... es talentosa, brillante, muy buena en lo que hace, pero la relación de su vida con la política está marcada por ser funcional en determinados momentos a un grupo de poder".

Siguiendo con su línea de descrédito por la fidelidad de esta historia, y desacreditando a la artista, Diego Brancatelli siguió: "Sería una risa nuestro país con esa dupla gobernando. A ella le va a servir para la temporada de verano que viene, le va a servir para estar de nuevo en escena".

Por su parte, a través de un mensaje de WhatsApp enviado al mencionado programa, Javier Milei disparó contra Diego Brancatelli con una escueta y contundente definición. "Es un ser miserable", opinó el líder de La Libertad Avanza sobre el periodista.