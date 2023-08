¡Qué facha! Así fue el video del anuncio de la llegada de Alejandro Fantino a Canal 9

De los periodistas más destacados, con mayor trayectoria y sin filtros a la hora de entrevistar, principalmente, a los políticos. Tras volcarse por completo a su propio canal de streaming, Neura Media, Alejandro Fantino anunció hace unos días que es inminente su vuelta a la televisión de aire.

Es que después de concluir con su recordado 'Animales sueltos', Alejandro Fantino se alejó por un tiempo de la pantalla chica pero el 2023 lo tendrá con una nueva propuesto por Canal 9.

Alejandro Fantino estará en Canal 9

"Ya firmé, soy parte de ustedes. Llego a Canal 9 a conversar un rato, a charlar y descubrir historias que es lo que más me gusta", le afirmó, hace unos días, el periodista a Beto Casella en Bendita TV.

Si bien no se sabe el nombre aún, lo que sí está claro es que el regreso será el 9 de septiembre, en la grilla de Canal 9 en un programa producido por Leandro Camani para Red Cube (empresa a cargo de la entrega de los Martín Fierro 2020, entre otros eventos), y el propio canal. Los días y horarios serán los sábados de 21 a 23 horas,

Hasta el momento no había confirmación oficial por parte de la señal televisiva, por lo que la incertidumbre todavía se hacía sentir, sin embargo, en las últimas horas utilizaron sus redes sociales para emitir la confirmación más esperada.

Lo hicieron por medio de un video en el cual se ve a Alejandro Fantino recorriendo los pasillos del canal, preparándose para debutar, y donde al final, el conductor dice: "Pará, pará, pará. Quedate en El Nueve que muy pronto nos vemos acá. Sumate".

La última vez que se vio a Alejandro Fantino en la televisión abierta fue en diciembre de 2022, cuando se fue de Animales Sueltos (América). "Me hinché las pelotas de todo, de todo. Me harté. Y como me harté, tengo ganas de decir las cosas y las voy a decir acá concretamente", había deslizado en aquel entonces.

Al parecer tanto el periodista como la pantalla chica se extrañaban y Canal 9 le dio la chances de reencontrarse.