Benjamín Vicuña reveló cuál es el reproche que le hacen sus amigos cuando se pone en pareja

Si hay alguien que siempre se reconoció como un romántico, ese fue Benjamín Vicuña, quien hace unos días brindó una entrevista en la que se confesó como nunca antes sobre su manera de entender el amor.



No obstante, también se refirió al sentido que le da a la amistad en su vida, contó que le da un enorme valor a sus amistades del colegio y reveló, además, cuál es el gran reproche que le hacen cuando se pone en pareja.



“Siempre fui un nómade, un viajero constante. Y eso hizo que siempre tuviera un grado de soledad, incluso acá en la Argentina. Vengo, entro y salgo, pero no tengo muchos amigos”, contó Benjamín Vicuña en una charla con Urbana Play.

Benjamín Vicuña contó cuál es el reproche que le hacen sus amigos cuando se pone en pareja. Foto: @benjaminvicuna.ok.



“Luego, también pasa algo por lo que mis amigos me reputean. Por ahí me enamoro y desaparezco. Y es peor aún: me hago amigos y les hago los asados a los amigos de mi novia”, confesó el actor chileno.



“Ahora estoy tratando de bajar un poco la intensidad. Espero lograrlo. Estoy haciendo mucha terapia, pero es una cuestión de personalidad”, reconoció Benjamín Vicuña en la entrevista con Matías Martin.



Sobre cómo se construyó su faceta romántica, el actor explicó: “Mi papá murió un 6 de septiembre en un par de semanas se va a cumplir el primer aniversario. Cuando lo despedí, hablé de él como el último romántico. Fue un tipo que se casó treves veces, vivió, entendió, y compartió su forma de vivir en pareja, de amar a pesar del fracaso, de amar y poner el amor en el lugar más importante”.

Benjamín Vicuña.



“Creo que, lamentablemente, el hijo heredó las mismas costumbres. No sé si voy a encontrar la manera de cambiar o de bajar un cambio. Ahora estoy soltero, pero pienso que si me vuelvo a enamorar, va a volver a estar esa cosa de jugármela, de querer vivir intensamente”, agregó Benjamín Vicuña.



“No está bueno estar soltero. Hace 10 días fui con mis viejos a un spa en Uruguay para desintoxicarme de las harinas, del azúcar. Ellos era la segunda vez que iban y me invitaron. Estuve ahí cuatro días. Y me vi rodeado de muchas parejas. Y sí. Se extrañan esas cosas, el estar acompañado. Y ni hablar cuando empieza ese último tramo de la vida. Es un desafío, de todos modos estar solo, porque estoy en pareja desde que tengo 14 años”, concluyó el actor.