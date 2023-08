La sorpresiva propuesta de casamiento de Christophe Krywonis a su novia

En las últimas horas, Ángel de Brito sorprendió con el anuncio del sorpresivo casamiento de un famoso: contó que el prestigioso chef Christophe Krywonis se casará con su novia, llamada Melody.



“Está muy feliz. ‘Somos muy discretos, me dice’. A ella no le gusta aparecer por nada, salvo en mis fotos de Instagram’”, contó el conductor de LAM sobre una conversación que tuvo con el reconocido chef.



“Ya está el compromiso. Ya le dio las alianzas. No tienen fecha puesta todavía. No está la fecha del casamiento”, agregó a la información Ángel de Brito que, explicó que a pesar de no haber precisiones, la decisión está tomada.



“Tuvo varias novias, algunas muy conocidas. A una la nombramos”, comentó el conductor de LAM. “¿Tan galán es? No es un tipo que a mí me guste”, planteó Yanina Latorre, algo sorprendida.



“Me cae bien, tengo buen vínculo, pero…”, aclaró luego la panelista de LAM. “Mirá los vinos que tiene ahí”, le remarcó Ángel de Brito. “Ah, bueno, si me traés vino y comida…”, contestó Yanina Latorre con su clásica picardía.



La primera vez que Christophe Krywonis y Melody se mostraron juntos fue en el evento Disney Day, que se realizó en el Centro Cultural San Martín. Si bien se conoce poco sobre la futura esposa del chef, se sabe que es origen danés.

Christophe Krywonis y su novia, Melody.



En cuanto al comienzo de la relación, Ángel de Brito contó que el cocinero y su novia empezaron a salir a principios del 2022. “La mujer que más me duró en mi vida fue la mamá de mis hijas. Fueron 10 años”, había comentado Christophe Krywonis en una charla con Florencia Peña.



“Otra me duró cuatro años. Entre la primera y la segunda pasaron seis años. En ese tiempo la pasé bomba”, había agregado el prestigioso chef en su visita a La Puta Ama, el ciclo que la actriz condujo en América.