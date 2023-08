El inesperado anuncio de Julieta Poggio que cambiaría su carrera en los medios

Julieta Poggio alcanzó gran repercusión mediática luego de ser una de las finalistas de Gran Hermano 2022. Sin dudas, fue una de las participantes del reality que más llegada logró con el público. A tal punto que su aparición en los medios es algo común, sumado a diversos ofrecimientos de seguir trabajando en el mundo del espectáculo y la televisión. De esta manera, busca afianzarse en los medios de comunicación para capitalizar lo mayor que pueda su exposición mediática.

En una reciente entrevista con Diario Show, Julieta reveló uno de sus grandes sueños: lanzarse a la conducción."Tengo ganas de probar conducción en un programa de chicos o de juegos, tipo 'Zapping Zone'", confesó.

Esto significaría un giro importante en su carrera. "Ahora me quiero dedicar a mi lado artístico", agregó y enfatizó que no le interesa sumarse a ningún reality: "En este momento no, como que siento que tuvo todo lo lindo que le dio, la exposición que me deja trabajar de lo que me gusta".

Julieta Poggio.

Recordemos que actualmente Julieta se prepara para debutar en el teatro el próximo 16 de agosto como protagonista de Coqueluche, la obra dirigida por José María Muscari , junto a un elenco de lujo integrado por Betiana Blum, Mónica Villa, Agustín Sullivan y Mario Guerci.

"Yo vi en ella algo que si o si tiene que tener este personaje, que es 'ángel'. Es algo que no se estudia ni se aprende, viene con vos", resumió el director al destacar los motivos por los cuales eligió a la ex Gran Hermano para sumarla a su elenco.