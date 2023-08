La entrevista en la que Mariano Caprarola hizo la más grave acusación contra Aníbal Lotocki

Hace un mes y medio, Mariano Caprarola habló con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), y allí hizo la más grave advertencia sobre Aníbal Lotocki, no solo relacionada con el daño en su salud, sino sobre la protección desde el poder que tendría el polémico médico.

Tras haber sido amigo cercano de Aníbal Lotocki y haberlo defendido en más de una oportunidad, Mariano Caprarola dejó en claro su arrepentimiento al apuntar: “No puedo ni nombrarlo. Cuando lo menciono, me provoca un dolor tremendo en el alma. Incluso fui garante de su clínica en Belgrano”.

Luego, sobre la confianza que tuvo en Lotocki, Caprarola se sinceró: “Hice algo por estúpido, por no pensar las consecuencias; pero nunca pensás que un amigo te va a traicionar como me traicionó, que te va a inyectar muerte. Imaginen el nivel de confianza que tenía. No pensé en las consecuencias”.

Además, Mariano Caprarola dejó entrever que Aníbal Lotocki estaría gozando de apoyo por parte de alguna figura del poder. “Si revelo quién lo protege, terminaré muerto en una cuneta. Son dos los desgraciados, el que lo protege y él mismo”, sentenció el expanelista de La jaula de la moda (Ciudad Magazine).

Una de las últimas fotos que compartió Mariano Caprarola en las redes sociales, días ante de su muerte. Instagram @caprarolamariano.

En tanto que sobre su salud, Caprarola disparó contra Lotocki al asegurar: “Me enfermó, tengo insuficiencia renal. El día que la Justicia lo ponga tras las rejas voy a salir a decir que es un asesino”. También contó que las intervenciones fueron por canje, que él no pagó al igual que otros famosos.