El sentido recuerdo de Chiche Gelblung sobre un impactante episodio con su madre

Son pocas las veces que Chiche Gelblung muestra su lado sensible. Una de esas se vivió en el cierre de la semana en Polémica en el Bar, cuando recordó un increíble episodio que vivió con su madre.



En la mesa del programa que conduce Marcela Tinayre estaba la médium Noelia Pace, quien ocasionó que el periodista conectara con un recuerdo de su adolescencia, que tuvo a su madre como protagonista.



“Yo me fui de mi casa a los 14 años y durante muchos años yo no hablé con mis padres. Cuando tenía veinte pico de años, me ponen una bomba en mi casa. Explota. Al segundo, ¿quién llama? Mi mamá”, comenzó contando Chiche Gelblung.



“¡Al minuto! Terminó de explotar la bomba y me llamó”, agregó el periodista siempre polémico, pero que en esta ocasión no pudo contener las lágrimas, mostrando, de esta manera, su costado más sensible.



La cámara tomó en primer plano a Chiche Gelblung, evidenciando así su profunda emoción al recordar a su madre con aquel momento tan dramático pero también tan emocionante hoy en día para él.

Chiche Gelblung rompió en llanto al recordar a su madre. Foto: captura de TV.



“Fue muy impresionante. Lo que me impresionó fue eso, que explotó la bomba y me llamó para decirme: ‘¿Qué te pasó?’”, continuó el periodista en su relato, mientras el resto de sus compañeros de programa lo contenían.



En ese momento, el resto de los presentes en la mesa de Polémica en el Bar también expresaron su emoción por lo que estaba contando Chiche Gelblung. Allí, el periodista agregó que, a partir de ese episodio, retomó el vínculo con sus padres.