La famosa actriz que acusa a Marina Calabró de "trabajar con maldad"

Hace algunos días, Marina Calabró se despachó con unas filosas palabras sobre un aspecto que se anticipa como fallido en el próximo debut de Got Talent Argentina (Telefe), y Florencia Peña, que será parte del jurado del certamen televisivo le respondió a la periodista con duros conceptos.

La crítica que hizo Marina Calabró sobre la próxima apuesta de Telefe fue: "Todos coinciden. Las dos o tres personas que consulté, en que lo que viene flojardi es el casting. Dicen que son algunos personajes conocidos, gente que ya pasó por otros concursos. Esto se hizo en las provincias donde Telefe tiene repetidoras, o sea que no es realmente federal, sino medio sui generis. Ni se hizo con tanto tiempo ni es tan exhaustivo. Así que, me dicen ‘ojo ahí’".

Por su parte, Florencia Peña en diálogo con PrimiciasYa anticipó sobre Got Talent Argentina: "Estamos enamorados del programa y no paramos de hablar con mis compañeros de lo que nos gusta estar en él. Ya falta poco para que terminen las grabaciones y me está dando nostalgia, ojalá que haya más temporadas. El programa está lleno de talento y se van a sorprender mucho, es un programa producido increíblemente por un canal líder y lo van a disfrutar un montón. La tele se volvió como un exprimidor y este programa viene a traerle un poco de luz a la tele".

Florencia Peña regresa a la televisión tras su fallido programa LPA. Foto: Captura TV.

En tanto que cuando le preguntaron sobre las supuestas falencias que aduce Calabró en el casting del certamen, Peña disparó: "No voy a contestar a alguien que trabaja a partir y con la maldad. Justamente este programa no tiene maldad, es un programa para toda la familia y del que se van a asombrar".

Por último, y más allá de las especulaciones de Marina Calabró, Florencia Peña ratificó su confianza en Got Talent Argentina al argumentar: "Siempre fui muy fan del formato de otras partes del mundo y es un éxito en todas partes. Es un formato que en otras partes del mundo está hecho increíblemente y la calidad es majestuosa. Entonces yo dije 'vamos a ver cómo lo hacemos nosotros' y es mejor, así que... ¡en tu cara!".

Las emisiones de Got Talent Argentina comienzan el próximo lunes 21 de agosto en el prime time nocturno de Telefe. El ciclo promete ser furor en el rating, y se extenderá hasta el desembarco de la nueva temporada de Gran Hermano.