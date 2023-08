La dolorsa confesión de Valentina, la hermana de Marcos Ginocchio: "Sentía mucha falta de..."

Si bien Gran Hermano suele cambiarles la vida para mejor a quienes pasan por la casa más famosa del país, algunos de los protagonistas experimentan también algunas sensaciones negativas. Ese es el caso, por ejemplo, de Valentina, la hermana de Marcos Ginocchio.



La joven salteña, que había sorprendido a su hermano con su visita en la casa de Gran Hermano, había estado viviendo hacía un tiempo en Europa. Hoy reconoce que esos días dentro de la casa todavía repercuten.

Marcos Ginocchio y su hermana, Valentina. Foto: captura de TV.



Sucede que, para muchos, durante varios meses el reality les significó éxito y fama, pero a veces eso no lo es todo. En el caso de Valentina Ginocchio, la adaptación a la ciudad no fue para nada fácil.



En ese sentido, la hermana de Marcos Ginocchio, el ganador de la última edición de Gran Hermano, contó en una historia de Instagram lo mucho que le costaron estos meses alejada de su lugar de bienestar.



“Últimamente sentía mucha falta de naturaleza. Venir a la ciudad tuvo sus altos y bajos. Hace unos días nos mudamos y, para mí, es vital tener mucho verde en casa, así que me voy a llenar un poco las manos de tierra”, escribió Valentina Ginocchio en una historia de Instagram.

La revelación de Valentina, la hermana de Marcos Ginocchio. Foto: @valentinaginocchiom.



En la foto que posteó la hermana de Marcos Ginocchio se puede ver una simple planta hogareña, que utilizó para graficar su sensación y su necesidad por conectarse con la naturaleza.



Esta revelación de Valentina llega en un momento en el que se está analizando qué repercusiones tiene la casa de Gran Hermano en la salud mental de los participantes, como es el caso de Coti Romero, quien confesó hace unos días que llegó a autoflagelarse e incluso a tener pensamientos suicidas, algo que generó una fuerte preocupación.