Romina Uhrig, ex Gran Hermano, criticó ferozmente a Javier Milei

Este martes por la noche se realizó la presentación oficial del Bailando 2023 que comenzará en los próximos días. El jurado y los concursantes se lucieron en la alfombra roja del Hipódromo Argentino de Palermo con sus mejores looks y también brindaron algunas entrevistas para los medios.

Ángel de Brito, conductor de LAM y uno de los jueces del Bailando, habló con Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano, sobre el concurso de baile, sus excompañeros de Gran Hermano y también por los resultados de las PASO de este domingo. La exdiputada por el Partido Justicialista expresó su disconformidad con el triunfo de Javier Milei.

Romina fue la última jugadora en salir de Gran Hermano. Créditos: Instagram Romina_uhrig.

"No lo comparto, estoy ahí con Lali. Me preocupa mucho. La verdad que hasta te digo que gane Bullrich, quien sea, pero justamente este hombre no. Me parece la peor opción. Las propuestas de él como la venta de órganos; legalización de armas; sacar los derechos del tema trabajo, salud, educación, un desastre", fue la crítica que realizó la exjugadora del reality.

Luego de su respuesta, el periodista le preguntó a Romina Uhrig sobre las declaraciones de Lali Espósito y Pampita en contra del empresario que generaron una ola de críticas e insultos en internet hacia las celebridades. "No me interesa. Cada uno tenemos nuestros pensamientos y la verdad que sus propuestas a mi no me gustaron, me dan escalofríos", replicó la participante del Bailando.

Romina Uhrig fue diputada por el Partido Justicialista. Créditos: Instagram Walter_festa.oficial.

De Brito ahondó en el tema y le consultó a la política el porqué de la victoria de Javier Milei. "Para mí fue como un voto castigo. La gente está muy cansada y enojada. Se que también lo votaron muchos adolescentes, viste que están con el tema del liberalismo, y los pibes dijeron 'vamos acá', se sintieron identificados pero es grave. Yo le diría a los padres que les hablen a sus hijos y que los hagan recapacitar", concluyó Romina Uhrig.