Le dijeron en la cara a Diego Brancatelli lo más fallido de la gestión de Sergio Massa

Un tenso momento se vivió este martes entre Mariana Brey y Diego Brancatelli en el programa Argenzuela (C5N). Los integrantes del ciclo hablaban sobre la difícil situación del país, cuando la periodista interpeló a su compañero y le remarcó cuál es el punto más fallido de Sergio Massa como ministro de Economía.

Mientras debatían el tema del costo los alimentos en un contexto de trepidante inflación, Diego Brancatelli deslizó: "Lo único que los argentinos necesitan es que se solucione el tema de los precios". A lo que Mariana Brey refutó: "No es lo único, porque la gente también se indigna frente a la muerte, que se da con tanta naturalidad y con tanta sencillez. Cada vez es más fácil matar a alguien para robarle lo que sea".

Mariana Brey interpeló a Diego Brancatelli por la situación del país. Foto: Instagraam @breymariana.

Entonces Brancatelli retrucó a su colega indicándole que estaban hablando sobre consumo, pero Brey argumentó sobre la fallida gestión de Sergio Massa: "No, pero no es lo único. Vos decis 'que con esto solo ya ganan las elecciones si Massa te baja la inflación mañana'. No lo va a hacer, ni mañana ni pasado. Ya lo hubiese hecho. Hace un año que es el Ministro de Economía. No lo pudo hacer, no está pudiendo. Ojalá pueda, por el bien de todos, porque ya mañana queremos que el sueldo nos rinda. Mañana, pasado, ojalá lo pueda hacer y lo consiga, pero no creo que lo logre en tres meses".

Mientras Diego Brancatelli seguía insistiendo en que el tema que estaban abordando tiene que ver con el consumo y la inflación, Mariana Brey insistió: "Pero no es lo único, como vos usaste la palabra 'único'... disculpame, te lo tengo que decir, Branca. No me subestimes más, porque así como me subestimás a mí, subestimás a la gente que está mirando. No es lo único".

Por último, y más allá de su voto de confianza por Sergio Massa y el oficialismo, Diego Brancatelli admitió: "Bueno, no es lo único".