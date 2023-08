El sorpresivo regalo de Javier Milei a Alejandro Fantino en plena entrevista

Tras su batacazo en las PASO 2023, Javier Milei visitó a Alejandro Fantino en el estudio de Neura Media, y allí el líder de La Libertad Avanza sorprendió al conductor con un inesperado obsequio.

“Algo que te dije ayer es... y me emociona, si yo tenía que ir a un lugar mañana, después de este resultado, iría a dos lugares: uno con un amigo que está en el cielo, y otro con vos, que son los padres de la criatura”, le dijo Javier Milei a Alejandro Fantino en relación al espacio que le dio, y a su vez reconociendo que Mauro Viale fue uno de los primeros en darle pantalla.

“Vos te jugaste con un número, me diste lugar: sos el que anticipó el apagón mediático, la carnicería que iban a hacer con mi vida personal... y yo creo que eso no sólo alertó a los leones que ya habían despertado, sino que creo que fue fundamental en despertar más leones, así es que el agradecido soy yo, porque además, vos sos el que me puso en primera”, le expresó emocionado Milei a Fantino y ofreció hacerle un regalo.

Algo desconcertado, el periodista atinó a decir: “Pensando en todo lo disruptivo, me gustaría tener algo histórico que te represente”. Entonces Javier Milei le pasó al conductor unas hojas y le consultó: “A ver si te gusta esto”.

Impactado, Alejandro Fantino explicó: “Es el discurso manuscrito. No me lo podés regalar. Es tuyo, es histórico”. A lo que el candidato a presidente respondió: “Algún valor histórico, en algún momento, va a tener”.

Alejandro Fantino recibió en el estudio de Neura Media a Javier Milei. Foto: Captura pantalla.

“Te vas a arrepentir. Te agradezco en serio, no creo merecerlo, y te vas a arrepentir. Yo creo que este es un momento histórico tuyo”, insistió Fantino. Sin embargo, Milei concluyó: “Yo creo que si te lo mereces”.