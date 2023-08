Las vacaciones vip de Nicole Neumann y su futuro marido en la nieve

El año de Nicole Neumann arrancó lleno de buenas noticias, con la propuesta de matrimonio de Manu Urcera, pero todo se torció luego de que se peleará con Indiana Cubero, su hija mayor. Así las cosas, el 2023 de la modelo viene teniendo noticias de todo tipo, pero con ella siempre como protagonista.

El perfil de Nicole Neumann bajó desde que aparecieron los escándalos con su hija adolescente, situación que la llevó a retirarse del jurado de Los 8 escalones y sin dar declaraciones a los medios para no seguir estirando el conflicto.

Por estos días, la modelo tomó la decisión de relajarse de lo que viene siendo un año bastante cargado de situaciones y se fue de vacaciones con su futuro esposo. Una escapada de lujo, fiel a su estilo.

Nicole Neumann dejó de lado no sólo los conflictos con su hija mayor sino también los extenuantes preparativos y detalles de su boda. El destino de descanso fue San Martín de los Andes, donde disfruta junto a Manu Urcera y su familia.

Siempre cercana a sus seguidores, la famosa compartió a través de sus redes sociales algunas imágenes con sesiones de práctica de ski y otras bellas fotos junto al piloto de carreras.

También contó el accidente que tuvo de camino a su destino, como parte de un día muy atareado en el que no tuvo tiempo de fijarse que su pantalón se había descocido en zona de la entrepierna. "Me subo al avión, me saco la campera y descubro esto. Así venía viajando. ¡Qué vergüenza!", contó con humor.

Las vacaciones de Nicole Neumann y Manu Urcera en San Martín de los Andes.

Entre risas y apenada por la situación, la modelo agregó: "Bueno, igual no me da tanta vergüenza, pero ahora que lo miro, es fuerte. Habrán pensado que es la nueva tendencia". Lo importante ahora es que no pasó a mayores y se encuentra ya instalada en la hermosa ciudad patagónica.