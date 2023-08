El impresionante cambio físico de Cecilia Insinga, la esposa de Diego Brancatelli

Muy feliz por su presente laboral, Cecilia Insinga, la esposa de Diego Brancatelli, tiene otro motivo de satisfacción por estos días: sucede que la periodista de TN mostró su impresionante cambio físico.



Hace unos días, la cronista retomó su trabajo en televisión tras unas vacaciones por Europa junto a Diego Brancatelli y sus dos hijos, Valentín y Luca. Muy apasionada por su laboral periodística, expresó su entusiasmo en redes sociales.

Posteo de Cecilia Insinga.



“Lluvia y frío, pero feliz de volver para empezar a trabajar para una nueva aventura”, había escrito Cecilia Insinga en una historia de Instagram con varias capturas de salidas al aire que tuvo en su regreso a la pantalla.



Sin embargo, no fue el único posteo sobresaliente de la periodista en los últimos días, dado que también compartió un importante logro personal que decidió celebrar junto a sus seguidores de las redes sociales.



En ese contexto, Cecilia Insinga publicó dos fotografías, que no tienen demasiados meses de diferencia, en la que se puede ver su increíble cambio físico, que alcanzó gracias al trabajo en conjunto con su nutricionista, quien le modificó hábitos alimenticios y a quien también le agradeció públicamente.

El cambio físico de Cecilia Insinga, la esposa de Diego Brancatelli.



“En diciembre de 2022 me sacaba fotos en malla. Obvio, pues amor profundo a todo mi ser, pero de perfil porque no me sentía del todo cómoda”, escribió la esposa de Diego Brancatelli en la primera imagen.



“Julio 2023, de frente. Y no sólo por lo que bajé de peso, sino también porque aprendí a darle energía positiva y sana a mi cuerpo”, expresó Cecilia Insinga en la segunda imagen, de hace unos días, durante sus vacaciones en Europa junto a su familia.