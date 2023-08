Zaira Nara confesó cómo tomó el diagnóstico de salud de Wanda

Luego de que Wanda Nara hablaara a corazón abierto sobre el difícil momento de salud que atraviesa, su hermana Zaira confesó cómo fue el instante en que la conductora de MasterChef (Telefe) le reveló su diagnóstico, sobre el cual la modelo no hizo ninguna mención específica.

En diálogo con un móvil de Intrusos (América), Zaira Nara respondió una serie de preguntas, pero siempre resguardando la privacidad de Wanda en un tema tan sensible como el que transita.

Cuando le consultaron a la modelo cómo transita la situación de salud de Wanda Nara, respondió con entereza: “Bien. La verdad es que ella habló, así que nada. Lo estamos viviendo un poco más tranquilos ahora. Más tranquilos porque siempre que hay una primera noticia, sobre todo con un tema de salud, es como que uno se asusta, pero una vez que vas entrando en tema y demás se va como alivianando todo lo que es el primer shock”.

Wanda Nara habló recientemente en televisión por primera vez sobre su salud. Foto: Instaagam @wanda_nara.

Cuando Pablo Layus le preguntó a Zaira Nara cómo vio a su hermana en la nota exclusiva que dio en Telefe Noticias (Telefe), la entrevistada contestó: “Yo la noto super genuina, como que es Wanda. Y está transitando un momento relindo personal. Creo que eso la ayudó mucho a tener ese valor de decir: ‘Estoy en un momento de paz y tranquilidad’. Entonces, por suerte puede sobrellevar otras cosas con una mayor liviandad, que quizás en un momento no sé como se lo hubiera tomado”.

De todas formas, Zaira se sinceró sobre el diagnóstico de Wanda Nara remarcando: “Para mí es un baldazo de agua fría. Una situación que uno no sabe cómo llevarla”. En tanto que sobre la decisión de la conductora de viajar a Turquía en medio de su sensible momento, la modelo argumentó categórica: “Yo la apoyo en lo que ella sienta y para mí en Turquía, en este momento, después de haber trabajado tanto tiempo en la Argentina y con lo que genera, me parece que ella iba a estar un poco más tranquila. Y es un momento en el que ella necesita eso, así que yo lo comparto”.

Finalmente, cuando Layus le preguntó a Zaira Nara si presionaron a su hermana para hacer la entrevista con Telefe Noticias, la hermana menor de la empresaria sostuvo: “No. Presionada, cero. El canal la acompañó un montón en cada una de las decisiones que ella fue tomando”.