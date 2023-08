El problema de salud que afecta a Luis Miguel y que despertó preocupación en su entorno

La llegada de Luis Miguel a la Argentina sigue generando repercusiones. El Sol de México no sólo agotó sus 10 presentaciones pautadas en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires, sino que además sumó otro show el 8 de marzo en el Campo Argentino de Polo y el 14, en Córdoba, en el marco de su "Luis Miguel Tour 2024".

Pero su visita al país también sumó algunas polémicas. Según el periodista Luis Ventura, se montó un operativo llamado LM, en el que hay tres dobles del artista dentro del Hotel Faena, en el que se hospeda durante sus días en el país. Algunos aseguran que estas personas también lo reemplazarían en algunas partes de los shows en vivo.

En este contexto, en A la tarde (América Tv) informaron que Luis Miguel estaría transitando un problema de salud. Según revelaron en el programa conducido por Karina Mazzocco, el cantante comenzó con una incomodidad en su voz. Para no tener que reprogramar la actuación de anoche, tuvieron que colocarle un antiinflamatorio.

"Allegados a la producción nos cuentan que hoy (por el miércoles) se despertó y no tiene voz. Ayer, quienes fueron al recital, notaron que su voz no era la misma. Esta situación es minuto a minuto y se va actualizando", detalló Matías Vázquez.

"Al mediodía escribieron y me dijeron: 'se suspende Luis Miguel, hoy no tiene voz'. Quisieron correr la fecha, querían ponerla el domingo, pero no era posible porque están las PASO", agregaron.

Luis Miguel durante su show en el Movistar Arena.

"Tuvieron que medicarlo para que pueda presentarse. Esto podría poner en riesgo el resto de las presentaciones", concluyeron.

Tras las repercusiones de la noticia, fuentes cercanas al cantante mostraron su malestar dado que aseguran que no son ciertos los hechos relatados en el magazine de América.