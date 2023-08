Tini Stoessel y Rodrigo de Paul rompieron el silencio tras confirmar su ruptura

Un gran revuelo se generó este martes en las últimas horas de la tarde, cuando Tini Stoessel y Rodrigo de Paul anunciaron su separación a través de sus redes sociales. Acto seguido, Ángel de Brito contó en LAM (América) qué le dijeron la cantante y el futbolista tras tomar la decisión de ponerle fin a su historia de amor.

En los primeros minutos de su programa, De Brito remarcó: "Hace una semana me negaron la separación, pero evidentemente venían complicados", Luego, el conductor reveló que Tini Stoessel le escribió para darle algunos detalles sobre su ruptura con Rodrigo de Paul.

"Ayer cuando terminó LAM, me escriben de un teléfono que no conocía, y me dicen '¿puedo hablar con vos?'. Pregunto quién es y me dice 'Tini'. Le dije que me llame y me dijo que estaba en Miami. Me dice: 'Finalmente ayer decidimos de común acuerdo y en buenos términos, separarnos... No hay terceros en discordia, sentimos que se hacía complicada llevar la relación adelante", contó Ángel de Brito que le dijo Tini Stoessel.

En tanto que sobre lo que le escribió Rodrigo de Paul, el líder de LAM comentó: "Un poco lo que dijo Tini, hay mucho mucho amor pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre, la verdad, pero creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y las cosas que dijeron, y seguir un poco cada uno con su lado. Y poder empezar desde otro lado".

Los mensajes con los que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirmaron su separación llegan tras algunas semanas de rumores de crisis. La cantante y el futbolista optaron por comunicar la noticia sin mayor estidencia, apostando a un tono de sobriedad y prudencia.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul anunciaron su separación desde las redes sociales con el mismo mensaje.

"Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto", escribió Tini Stoessel. En tanto que Rodrigo de Paul compartió el mismo mensaje, en ambos casos sin dar mayores precisiones sobre el motivo de la ruptura.