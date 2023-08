La tremenda reacción de Alex Caniggia ante los comentarios de su papá sobre su hija

El pasado jueves, Claudio Paul Caniggia llegó a la Argentina junto a su novia, Sofía Bonelli, y ambos fueron abordados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El tema en cuestión fue el nacimiento de su nieta, Venezia. Ante la respuesta, sorprendió la reacción de su hijo Alex Caniggia.



Mientras caminaba por el aeropuerto recién llegado desde Europa, un cronista le planteó el tema del nacimiento de su nieta. “Sos abuelo. ¿Cómo vivís ese momento?”, le preguntó el periodista.

Alex Caniggia y Claudio Paul Caniggia.



El ex futbolista atinó a responder con una mueca, pero fue su pareja quien se expresó, tal vez con algo de ironía. “Felices, súper”, respondió Sofía Bonelli, quien luego, impidiendo que hable Claudio Paul Caniggia, cerró gritando: “’¡Aguante, vamos!”.



Enterado de esta situación, que se repitió varias veces en los canales de televisión, especialmente en los programas del espectáculo, Alexander Caniggia decidió salir a hacer su descargo en las redes sociales.



“El trava de mi viejo se bajó del avión y dijo que estaba muy contento. Es que en Europa andaba en bici por el empedrado sin asiento”, escribió Alex Caniggia en su cuenta personal de Twitter.

Alexander Caniggia destrozó a su padre, Claudio Paul Caniggia, por la reacción sobre el nacimiento de su hija.



“Qué fusto feo tiene ahora mi viejo. Tiene la cara de cemento. Yo sigo con mi vida, con mi familia y de nada me arrepiento”, agregó el hijo del ex futbolista, bastante enojado con su padre por la reacción que manifestó al llegar a la Argentina.



Hay que decir que el Clan Caniggia no está pasando por su mejor momento, dado que recientemente el ex futbolista fue denunciado por su ex mujer y madre de sus hijos, Mariana Nannis.