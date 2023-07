El comentario de Michael Bublé sobre Luisana Lopilato que generó fuerte polémica

Michael Bublé volvió a generar una fuerte polémica en las redes sociales luego de hacer un comentario sobre Luisana Lopilato que terminó indignando a los seguidores y fanáticos de la actriz argentina.



Sucede que el cantante canadiense publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que se lo ve arrodillado junto a una fanática, que apoya su pierna sobre el muslo del músico. ¿El contexto? Fue para mostrar que se había tatuado su cara.



Hasta ahí, nada fuera de lo común. Una seguidora demostrando la admiración por su ídolo y el ídolo compartiéndolo en las redes sociales. Sin embargo, lo que despertó el enojo de todos fue el comentario con el que acompañó a la foto.

El posteo de Michael Bublé que generó fuerte enojo en los seguidores de Luisana Lopilato. Foto: @michaelbuble.



“Ni siquiera mi esposa me ama tanto”, escribió Michael Bublé al pie de la foto que compartió en el feed de su Instagram. Al notar el fuerte repudio de los seguidores de la actriz, el cantante tuvo que salir a aclarar que se trataba de una broma y que no duda del amor que Luisana Lopilato siente por él.



Esta explicación no terminó de conformar a los usuarios de las redes sociales, que siguieron con sus críticas hacia el músico, quien ya había sido protagonista de repudios por algunos comentarios un tanto machistas.



“Es triste que tenga que aclarar que es un chiste”, escribió Michael Bublé ante el aluvión de cuestionamientos que empezaron a aparecerle entre los comentarios en la publicación en cuestión.

El comentario de Luisana Lopilato defendiendo a Michael Bublé.



En una suerte de intentar salvarlo del repudio generalizado, Luisana Lopilato también salió a aclarar que a ella no le molestó el comentario y que había entendido perfectamente que se trataba de una broma.



“Es un chiste. Chicos, relájense. ¡Amor! ¡Y más amor! También me gustaría aprovechar este momento para decirle a Michael Bublé lo hot que estás”, escribió Luisana Lopilato entre los comentarios, dejando en claro que estaba todo más que bien.