Así vive sus últimas horas internadas Silvina Luna

El grave estado de salud de Silvina Luna conmociona al medio desde hace varias semanas, en medio de fuertes y múltiples denuncias contra Aníbal Lotocki por casos de mala praxis. La modelo se encuentra internada en el Hospital Italiano desde principios de mes debido a una gravísima infección. Ahora, experimenta una leve mejoría y en Intrusos contaron cómo vive sus días en el centro de salud.

“Hay mucha fuerza en el lugar donde está Silvina”, expresó Guido Záffora en el histórico ciclo de América y agregó detalles sobre quienes acompañan a la presentadora en estos duros momentos: “Están todo el tiempo con buena energía, con aromaterapia, le ponen música. Hay un entorno muy potente, que son Eugenia y Analía, que son amigas de toda la vida, y el hermano (Ezequiel)”.

“Yo tengo mucha fe. Creo en el poder de la oración. Me parece que eso le está llegando. Y sus ganas de vivir. Con los médicos primero, obvio”, apuntó Marcela Tauro, quien incluso sumó un particular elemento, similar a un collar, para tratar de enviar buenas energías a su colega. “Es un dispositivo cuántico, tengo entendido que ella lo tiene, creo, no estoy segura”, explicó la panelista.

Cabe recordar que la infección que hoy pone en riesgo de vida a la presentadora se corresponde con la presencia de una poderosa bacteria que se caracteriza por su alta resistencia ante los antibióticos, al punto tal de que el cuerpo médico se vio en la necesidad de recetar entre 8 y 10 medicamentos que se toman durante un año.

Mientras su círculo más reciente se puso al pie del cañón y no pasa un minuto sin que Silvina esté acompañada por sus afectos y amores, las decisiones médicas parecen haber acertado ya que la ex participante de Gran Hermano mostró una leve mejoría en su salud, estando ahora sin respirador artificial, ocupando su celular e incluso haciendo algunos chistes a pesar del grave cuadro, según contó Ángel de Brito.

Su hermano, en tanto, fue el encargado de redactar el comunicado con el último parte médico junto a Fernando Burlando, texto que aprovechó para agradecer los buenos deseos de las personas preocupadas por el estado de salud de Silvina: “Los familiares y afectos de Silvina Luna queremos contarles que el poder de la oración está mostrando sus efectos”, expresaron.

“Silvina ha sido extubada y eso implica una mejoría, lenta pero franca, y eso nos llena de una tranquilidad que queremos compartir con quienes nos acompañan con sus rezos. Ella pelea con todas sus fuerzas y nosotros la acompañamos con la fe y la esperanza que se necesitan en este difícil momento. Gracias”, indica el comunicado.

Cabe recordar que en 2011, la modelo sufrió una mala praxis realizada por Aníbal Lotocki que le provocó hipercalcemia e insuficiencia renal, al haberle aplicado una sustancia tóxica en su cuerpo (metacrilato). Desde ese momento, Luna debe someterse a diálisis tres veces por semana, que hoy, debido a la gravedad del cuadro, aumentaron a varios en un mismo día, mientras espera un trasplante de riñón para poder retomar su vida con mayor normalidad.