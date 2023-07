Stephanie Demner denunció que le robaron en Wimbledon: “Estaba sola con mi hija y…”

Stephanie Demner reapareció en las redes sociales por estas horas luego de haber estado ausente durante varios días. Su desaparición del mundo virtual tuvo que ver con un durísimo hecho que se encargó de relatar: un terrible robo callejero en Londres que sufrió.

Instalada en la capital de Inglaterra, lugar en el que se encuentra acompañando a su pareja Guido Pella, Stephanie Demner denunció en redes el complicado hurto que sufrió cerca de Wimbledon, donde su novio estaba jugando el Grand Slam de tenis.

“No entienden todo lo que pasó en todas estas horas que desaparecí. Me robaron”, comenzó explicando la modelo a través de su cuenta de Instagram, red social en la que reúne 1.4 millones de seguidores.

Stephanie Demner también se mostró muy angustiada porque al momento del robo estaba junto a Arianna, la hija en común que tiene con Guido Pella, mientras el tenista justamente disputaba uno de los partidos del torneo.

“Iba por la calle con el cochecito y paré para darle juguito a Ari. Me había sacado la campera, que la tenía enganchada en el cochecito, y había puesto el celular adentro. No pensé que en Londres podía suceder un hecho así”, explicó.

Fue entonces cuando la influencer le dejó de prestar atención por unos segundos a sus objetos personales y le robaron el celular. “Ahí me di cuenta de que no estaba el celular. En un momento me detuve a pensar que le erré al bolsillo de la campera, pero no había sentido ningún golpe y había frenado muy poco. Entonces me puse como loca a buscar por todos lados”, detalló.

Stephanie Demner explicó a través de sus stories el robo que sufrió en Londres.

Luego agregó: “Mi celular detectó que estaba como a una hora y media, como en un desarmadero de autos. Igual me lo apagaron al toque. Después fui a comprarme un celular, pero no podía instalar las tarjetas y no me funcionaba mi número de Argentina para poner mi iCloud”.