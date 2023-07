La China Suárez se abrió cómo nunca y contó qué no le gusta de ella

Siempre en el centro de la escena, asediada por los medios y constantemente generando noticias con sus romances, familia, trabajos y polémicas, la China Suárez pocas veces abre su corazón para mostrarse realmente cómo es. Sólo en algunas oportunidades sucede, y recientemente sucedió en Olga, el canal de streaming de Migue Granados.

La China Suárez estuvo de visita en el programa de la señal Soñé que volaba, conducido por el propio Migue Granados, y allí sorprendió a todos con su sinceridad al hablar sobre sus inseguridades corporales.

Hacía mucho que la actriz no daba una entrevista, y más aún con la soltura que lo hizo. Pero como parte de las preguntas random y descontracturadas que suele hacer el humorista, se la vio cómoda para confesarse.

Ante la pregunta directa de Migue Granados sobre qué aspectos no le gustaban de sí misma, la cantante no dudó en compartir que hay muchas cosas que le disgustan. Fue entonces cuando el padre de Bernardita y Benito le propuso hacer una lista específica para profundizar en el tema.

Analizando su propio físico, sorprendió al decir qué no le gusta de ella. “Mi flacidez. Soy re contra flácida, pero ya no me importa nada. En su momento, cuando era más chica, mis estrías. Ahora las amo”, explicó.

Desarrollando su concepto, explicó que con los años fue cambiando el concepto de esta idea: “Me ayuda mucho el movimiento y que se hable, porque antes había que esconderlo y que se visibilice eso es bueno”.

Por otro lado, hablando de aspectos que logró cambiar con el paso del tiempo, remarcó que “dejó de fumar hace tiempo” y que solo toma alcohol cuando sale. ¿Y qué le gusta tomar al salir? “Fernet”, explicó la China Suárez.