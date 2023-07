Guido Kaczka se emocionó con un extraño regalo de una participante de Los 8 Escalones

Los 8 Escalones del Millón es un lugar donde todo puede pasar. Hay historias hermosas, vibran otras de superación, pero las que más gustan al público son las que hacen emocionar hasta las lagrimas. Así le pasó a Guido Kaczka durante su último programa emitido el jueves 6 de julio.

El ciclo de El Trece ha estado sufriendo muchos cambios últimamente, es por eso que estaban necesitando que algo bueno les pasará por fin. Recientemente se confirmaron las salidas y entradas de nuevos jurados, dejando solo a Carmen Barbieri como la única que se mantiene desde el principio.

Guido Kaczka junto a la participante que le dio el regalo.

Cabe recordar que uno de los casos más fuertes que tuvo que atravesar el programa fue la abrupta salida de Nicole Neumann. Por motivos personales, como su casamiento o el problema legal que enfrenta contra su hija mayor, la llevaron a alejarse de los estudios y las cámaras.

Por eso, Guido contó: "Me mandó un mensaje y me dijo: ‘Mirá, tengo mucho tema con lo del casamiento y cosas personales, así que por un tiempo voy a aflojar un poco’. Yo le dejé las puertas abiertas. También le mandé un mensaje y le dije lo bien que estaba para mí en el programa y que tiene la chance para volver. Pero no me dio detalles, pero me dijo que tenía temas"

"Lo cierto es que cuando alguien no quiere estar, tampoco sirve. Y la tele, en ese sentido, se regula bastante sola. Yo tengo esa idea. Para mí, cuando alguien no quiere estar en televisión te aguanta muy poco la situación. Así que es mejor ser claros. Hay que hacer el duelo, obviamente, porque uno quiere todo lo mejor. Pero necesitás, en general, gente que quiera hacer los programas", sumó.

Guido Kaczka y el muñeco que le regalaron.

Aunque no todo fueron a malas noticias, sino que el presentador se conmocionó luego de recibir un regalo de una de las participantes. “Guido, quiero darte algo primero, porque te estoy hamacando tanto que siento que te voy a hacer dormir”, le dijo Evelyn. Kaczka no sabía de qué se trataba y le preguntó de quién era el muñeco.

"Sos vos. Estás con el micrófono y la papeleta. Todavía no sabe decir ‘la pregunta para vos es…’, no lo sabe decir pero por lo menos la corbata estás igual”, le aclaró la competidora. Por lo que el conductor le respondió emocionado: “¡Evelyn! Pero muchas gracias, con qué amor, muchísimas gracias Evelyn, con qué amor lo haces. Ah, y tiene, mirá, ¡pero si tiene microfonito! Evelyn, muchísimas gracias”.