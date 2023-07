Yanina Latorre disparó contra canal América por un delicado motivo

Yanina Latorre compartió en sus historias de Instagram un video en el que Marina Calabró cuestionó que canal América haya "dejado solo" a Ángel de Brito en la contienda con Jey Mammon, y la panelista de LAM (América) dejó en claro su punto de vista apoyando a su compañero de trabajo.

El análisis de Marina Calabró se basó en las recientes posturas de Florencia de la V y Karina Mazzocco, quienes se mostraron más moderadas respecto al tema Jey Mammon, según comentan algunos para así evitar que el actor les inicie juicio.

En contrapartida, otras figuras de canal América optaron por persistir en su posición en el conflicto con Jey Mammon y en este sentido Calabó remarcó en Lanata sin filtro (Radio Mitre): "Hay que tener mucho coraje para sostener la posición de Laura Ubfal, de Pampito y ni hablar la de De Brito, a la que reitero, me da vergüenza cómo lo dejaron solo al conductor más importante del canal".

Acto seguido, la periodista siguió cuestionando a canal América por soltarle la mano a Ángel de Brito y argumentó: "Me parece que yo no tiraría de esa cuerda, salvo que no les importe que les renuncie mañana. Pero bueno, esta es una opinión personal y es intuición de conocerlo hace 20 años".

Por su parte, Yanina Latorre dejó en claro su crítica a canal América publicando parte del video de Marina Calabró, y demostrando de esta manera que al igual que Ángel de Brito, persistirá en su opinión sobre la polémica acusación que involucró a Jey Mammon.

"¡Suscribo a cada palabra!", escribió categórica Yanina Latorre junto al clip de Calabró, expresando así su malestar con la decisión de canal América de darle aire a Jey Mammon, en un operativo que muchos han tildado de "lavandina".

El posteo de Yanina Latorre interpelando a canal América. Foto: Instagram @yanilatorre.

Por su parte, Ángel de Brito contó que se presentó a la mediación con Jey Mammon, y que le dijo que no piensa retractarse ni retroceder sobre sus dichos.