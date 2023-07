Se filtró una foto íntima de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Desde que se confirmó su reconciliación en abril, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo no paran de mostrarse públicamente y más enamorados que nunca. Ahora, compartieron una foto íntima en las redes sociales.



Hace unas semanas, la pareja conformada por la hija de Diego Armando Maradona y el ex futbolista fueron vistos caminando por las calles de Roma, en compañía de Claudia Villafañe, la madre de ella.



En ese marco, en las últimas horas decidieron compartir en sus historias de Instagram una foto íntima que prueba, una vez más, que están pasando un excelente momento en su vida amorosa.

Gianinna Maradona, Daniel Osvaldo y Claudia Villafañe.



“Nos amo”, comentó Gianinna Maradona al replicar la imagen que había compartido inicialmente Daniel Osvaldo. En la foto se la ve durmiendo en un sillón y al ex futbolista dándole un bezo en la cabeza.



A pesar de los dardos que, de vez en cuando, arroja Jimena Barón, ex pareja de Daniel Osvaldo, principalmente contra Gianinna Maradona, a ellos dos parece importarles poco lo que piensen los de afuera.

La foto de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. Foto: @giamaradona.



“Yo tenía una amiga, una muy buena amiga, éramos vecinas. Fue su idea. Ella me protegió, me cuidó, ella sabía todo de mí. Un día, me mintió y me rompió el corazón”, expresó Jimena Barón en uno de sus últimos shows.



“Nunca pude perdonarla. Nunca. Porque las buenas amigas no se cogen al marido de sus amigas. ¿Verdad?”, agregó la cantante, antes de que comenzara a sonar su canción “La Araña”, dedicada a Gianinna Maradona.