Revelan el procedimiento que evalúan los médicos de Silvina Luna

Mientras continúa la preocupación por la salud de Silvina Luna, Ángel de Brito dio en LAM (América) nuevos detalles sobre la situación de la modelo, y contó cuál podría ser el próximo procedimiento del equipo médico que atiende a la ex El Hotel de los Famosos (El Trece).

Silvina Luna se encuentra en terapia intensiva del Hospital Italiano desde el 13 de junio, afectada por una bacteria y a la espera de un trasplante renal. "El estado de Silvina es bastante complicado. Sigue con un estado crítico, esa es la realidad. Uno de los temas es el respirador. No puede respirar por sus propios medios. No tiene fuerza en su cuerpo y no tienen fuerza sus pulmones, por eso está conectada al respirador”, detalló el líder de LAM (América)

Luego De Brito agregó: “Me explicaron hoy algunos especialistas que el respirador tiene un lapso de 14 días, por eso hubo una extubación la semana pasada para intentar que respire por sus propios medios. Dos días fueron ahí manejándolo y tuvieron que volver a entubarla, a sedarla y a colocarle el respirador”.

En tanto que sobre el estado en que se encuentra Silvina Luna, Ángel de Brito precisó: “Tiene una sedación fuerte. No está completamente despierta, pero sí en una nebulosa. También hay cierto grado de encefalopatía. ¿Qué quiere decir esto? Estoy hablando en general, es cualquier trastorno, daño o enfermedad cerebral que tiene una persona y esto es producto de la infección, esto último sí es con respecto a ella. No sé en qué grado, pero está”.

Sobre la afección que atraviesa Silvina Luna, Ángel de Brito explicó.:“Provoca deshidratación, niveles bajos de proteína y sodio. Puede haber sangrado de intestinos, esófago o estómago. O sea, es complicado el cuadro en cuanto a esto. También presenta una polineuropatía, que tiene que ver con los nervios del cuerpo, varios de ellos comprometidos. Por eso se hablaba de una falla multiorgánica”.

Silvina Luna en una reciente aparición en televisión. Foto: Captura TV.

Finalmente, Ángel de Brito contó cuál es la medida que evalúa el equipo médico que atiende a Silvina Luna. “Están viendo de hacerle la traqueotomía para que pueda respirar sin la intubación, para que respire por otra vía. Dicen que Silvina no está lúcida completamente, obviamente por la sedación que le aplicaron. Esto ya lo explicaron, vive con dolor todos los días de su vida. Ahora eso se traslada a sus órganos, a sus pulmones que le duelen cada vez que respira”, contó el conductor e LAM.