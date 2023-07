La tremenda fobia que logró vencer Wanda Nara: "Tenía pánico a..."

Como protagonista de la tapa de la revista Gente, Wanda Nara brindó una entrevista en la que dejó algunas confesiones insospechadas. Entre ellas, sobre una importante fobia que superó hace ocho años.



“Me fui a vivir a Europa hace 14 años y, durante los primeros años, venía poco a la Argentina. El motivo por el que viajaba poco era muy concreto y, no sé si lo conté alguna vez: tenía pánico a volar”, comentó la conductora de Masterchef.



“Hoy, a la distancia y ya sin esa fobia, me arrepiento mucho de algunos cumpleaños que me perdí por no poder subirme a un avión: me paralizaba la simple idea de tener que comprar un pasaje”, agregó Wanda Nara en la entrevista.

Wanda Nara habló de su fobia a volar, que ya superó hace 8 años. Foto: @wanda_nara.



En ese contexto, la mediática reveló que en varias ocasiones se encontró de manera totalmente insólita al momento de aterrizar en el vuelo. Hoy lo recuerda sólo como malos momentos del pasado.



“Es más, recuerdo algunos vuelos en los que aterricé directamente acostada en el piso del avión. No te imaginás lo bien que se portaron conmigo las azafatas. Fui un papelón”, contó Wanda Nara.

Asimismo, explicó cómo fue que logró superar esa fobia. “Hice todo tipo de cursos en las aerolíneas que te imagines. Y, con el tiempo, cuando nacieron mis hijas, se me empezó a pasar. A esa altura ya comprendía que mi vida era en Europa y que, si no vencía ese miedo, iba a aislarme de mi familia”, comentó Wanda Nara.



Por último, recordó cómo era el contacto que podía mantener con su familia ante esa imposibilidad de volar. “Sólo podía ver a mi hermana, sobrinos y a mi mamá si ellos venían a Italia. De a poco logré adaptarme. Hoy puedo decir que subo a un avión sin problema”, cerró.