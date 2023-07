La estrategia por la que Marcelo Tinelli habría llevado a Jey Mammon a canal América

En medio del revuelo por el paso de Jey Mammon por Intrusos, circuló la versión de que su presencia en canal América habría sido un arreglo de los abogados de Marcelo Tinelli, como estrategia para llegar a un acuerdo y evitar que el actor no demande a la señal y a algunas de sus figuras, como Florencia de la V y Karina Mazzocco.

Por su parte, Jey Mammon a través de sus nuevos abogados intimó a periodistas y conductores de canal América como Ángel de Brito, Yanina Latorre, Nazarena Véles, Augusto "Tartu" Tartúfoli, Karina Mazzocco y Florencia de la V.

Además, el paso de Jey Mammon por canal América no se agotó en Intrusos, sino quen estos días aparecerá en A la Tarde, y ya grabó con Luis Ventura una entrevista para Secretos Verdaderos.

Jey Mammon visitó este miércoles el estudio de Intrusos. Foto: Captura TV.

Al analizar este tema, Marina Calabró no solo habló en Lanata sin filtro (Radio Mitre) de un "operativo lavandina" sobre el caso Jey Mammon, sino que aseguró que los abogados de Marcelo Tinelli están detrás de este tema.

"Los abogados de Marce le han pedido a Karina que lleve a Jey y lo mismo hablaron con Ángel", remarcó Jorge Lanata. A lo que Calabró agregó: "A mí me llegó lo mismo. Ayer trataron el tema casi que de apertura y cierre".

"Lo que se vio en pantalla fue una suerte de arreglo, de acuerdo, que entiendo fue motorizado por Fernando Burlando y Javier Baños con el canal", explicó Marina Calabró sobre el nuevo tratamiento que canal América le está dando a Jey Mammon.

En tanto que Jorge Lanata hizo un comentario en dirección al vínculo entre Marcelo Tinelli y Fernando Burlando, referente de Jey Mammon en toda su estrategia judicial. "Tinelli tiene muy buena relación con Burlando", sostuvo el conductor.

Finalmente, Calabró concluyó en relación a la vinculación entre Tinelli y Mammon: "Me decía además que, otro nexo, sería que el abogado de Marcelo Tinelli es Osvaldo Pereira, que además es abogado de Karina Mazzocco, ya era su abogado. Hubo un acuerdo de cúpulas del que seguramente participó Marcelo Tinelli y José Núñez, que está demandado por Mammon. Mi sensación, por lo que veo en pantalla, es que el acuerdo incluye la conciliación con Karina Mazzocco, Flor de la V y José Núñez, que entiendo la mediación todavía no se hizo. Me parece poco serio del canal, negociarlo en paquete a cambio de 'desistí de la acción contra este conductor y este otro...'. Es una cosa rarísima".