La decisión final de Jey Mammon respecto a si irá o no a los premios Martín Fierro

Tras algunos días de incertidumbre respecto a la posible presencia de Jey Mammon en la entrega de los premios Martín Fierro, el actor y conductor cofirmó que asistirá este domingo 9 de julio a la máxima gala de la televisión argentina.

Si bien Jey Mammon no está nominado por su labor de conducción, el programa que lideró durante el año pasado, La Peña de Morfi (Telefe), es candidato a los premios Martín Fierro en el rubro Musical

En la nota que dio el miércoles con Intrusos (América) Jey Mammon ya había anticipado: “El domingo voy a los Martín Fierro con la frente en alto porque no tengo nada que esconder”. En dicha entrevista, el artista además arremetió contra Lucas Benvenuto, quien lo denunció públicamente por abuso sexual en marzo de este año.

Jey Mammon anticipó en Intrusos que asistirá a los premios Martín Fierro. Foto: Captura TV.

La asistencia de Jey Mammon a los premios Martín Fierro seguramente estará rodeada de una gran expectativa por parte de la prensa, y la presencia del actor en el evento no implica su próximo regreso a la pantalla chica. “Nada más lejos para mi hoy que pensar en La Peña de Morfi. Voy a sentarme en la mesa de La Peña de Morfi porque no hay nada más merecedor que esa nominación. Si me tomo todo personal, me voy a España de nuevo, te juro. Todo me parece injusto, yo estoy sobreseído, tendría que estar trabajando”, remarcó el artista.

Finalmente, sobre la incomodidad que podría generar su presencia en los premios Martín Fierro, Jey Mammon sostuvo en la mencionada nota con Intrusos: “Que me saluden si quieren y, si no quieren, que no me saluden. Y si hablan por atrás, que hablen por atrás. Y si me quieren creer, que me crean y, si no quieren, que no me crean”.

Por otro lado, Luis Ventura también confirmó este jueves en un móvil con LAM (América) que Jey Mammon asistirá a los Martín Fierro. El presidente de APTRA también detalló algunos detalles de lo que fue su encuentro con el actor para la grabación del programa Secretos Verdaderos (América).

Más allá de los premios Martín Fierro, Jey Mammon fue noticia este sábado porque cambió de abogados, y la estrategia judicial de sus defensores irá contra aquellas figuras de los medios que consideran que injuriaron a su representado.