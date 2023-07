Jimena Barón confesó detalles desconocidos de su vida privada

Jimena Barón volvió a los escenarios el pasado martes 13 de junio con "Mala Sangre Tour", luego de haber estado ausente durante tres años por culpa de la pandemia COVID-19. En octubre de 2022, la cantante causó polémica con el estreno de "La Araña", un tema dirigido hacia su ex mejor amiga Giannina Maradona y que forma parte de su reciente álbum

La artista suele ser una usuaria muy activa de la red social Instagram (@Jmena), más que nada en el último mes, donde ha aprovechado la plataforma para dar a conocer las nuevas fechas de su gira y donde comparte algunos fragmentos de videos e imágenes de su tour.

Jimena Barón en el "Mala Sangre Tour". Créditos: Instagram Jmena.

Este jueves por la noche, Jimena Barón se tomó unos minutos para conversar con sus seguidores sobre cualquier tema. "Voy a estar aquí, con un café, contestando cualquier tipo de pregunta", escribió la actriz en Instagram para dar inicio a las preguntas.

La cantante fue consultada por la gira que está llevando a cabo, sobre su hijo Momo -fruto de su relación con Daniel Osvaldo- y sobre otros temas más. Sin embargo, un seguidor de la cantante se llevó todo el protagonismo al pedirle a Barón que revele los detalles más desconocidos de su vida.

La historia de Jimena Barón donde le respondió a su seguidor. Créditos: captura de pantalla.

Jimena Barón no dejó pasar el pedido del usuario y le respondió con una lista donde confesó varias cosas sobre ella. La actriz comenzó revelando en la red social de fotografía que fue "cajera de un supermercado" y que hizo "taekwondo y pakua".

La intérprete de "La Cobra" también habló sobre sus gustos: "No me gustan los churros. No veo pelis de terror. No me gustan los aviones. Amo el rabo y no consigo". Por último, Jimena Barón reveló que "nunca tuvo un dejavú", que "siempre está tejiendo algo" y que el momento del día donde tiene más energía es la mañana.