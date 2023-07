El incómodo momento de Karina Mazzocco durante su cruce con Jey Mammon

Jey Mammon protagonizó un cruce al aire con Karina Mazzocco, conductora de A la Tarde (América), programa en el que Lucas Benvenuto acusó públicamente, aunque sin mencionarlo, a Jey Mammon de abuso sexual.

Tras la extensa entrevista que el actor y conductor brindó en Intrusos (América), Karina Mazzocco tuvo la chance de hablar en vivo con Jey Mammon, y luego de ese intercambio la líder A la Tarde explicó por qué se sintió incómoda.

Si bien Mazzocco intentó que Mammon dialogara en el estudio para evitar una charla "a las corridas", el entrevistado dejó en claro que su intención no es hacer una recorrida por todos los programas, pero le aclaró que acepta sentarse a charla con ella.

De todas formas, en un momento del itnercambio, Karina Mazzocco le alcanzó a plantear a Jey Mammon: “Dijiste que cualquiera puede comerse un sapo. ‘Que quien se haya subido a la mentira, quien se haya adueñado de esa mentira, va a tener que pagar y va a tener que responder’. ¿Qué pasa con los que creemos en la historia de vida que tuvo Lucas Benvenuto, en su padecimiento, en todo lo que él logró a través de su testimonio y de las pericias que logró? ¿Podés comprender que se vuelve una persona creíble?”.

Entonces, Jey Mammon retrucó picante: “La pregunta que hacés encierra el discurso que tuviste a través de los programas que habías hecho antes, que me parece muy bien. Es creer un testimonio, sin sustento en pruebas; él no presentó ninguna prueba, dijo que había borrado todo lo que no tenía y yo ahora me estoy presentando con pruebas”.

Acto seguido, el entrevistado redobló sus municiones contra Karina Mazzocco al plantear sobre las mediaciones con aquellos a quienes considera que lo injuriaron: “La próxima cuando te toque, ojalá puedas venir y puedas ver todo el material, así no hablamos sobre la nada”.

Tras finalizar su intercambio con Jey Mammon, y teniendo en cuenta que Karina Mazzocco fue la primera en entrevistar personalmente a Lucas Benvenuto en Ushuaia, la conductora reconoció: “Me sentí muy incómoda porque yo todavía no tuve mi audiencia de mediación. Él me ha citado a una mediación. La fecha que había de audiencia, que fue hace algunas semanas atrás, coincidía con un trabajo que yo había aceptado con anterioridad y envíé a mi abogado con un poder para representarme”.

Finalmente, Mazzocco sentenció: "Lo que yo en todo momento vibré es que él a mí me demanda por estar ejerciendo mi derecho de comunicar. Entonces hay una tensión que creo que si no la entendían, aquí está la explicación. Realmente la situación de tener que entrevistarlo en este contexto, es de lo más incómoda. Si a vos por hacer tu trabajo te mandan una carta a documento y te citan a una mediación inculpándote de algo... Yo me siento muy incómoda, simplemente eso”.