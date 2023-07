Las desgarradoras palabras de Lucas Benvenuto en diálogo con LAM

Jey Mammon se presentó este miércoles en Intrusos (América) y volvió a defenderse de las acusaciones de Lucas Benvenuto, el joven que lo denunció por abuso sexual.

Durante la charla que mantuvo con Florencia de la V, y su panel, Jey reconoció al aire que necesitaba hablar. En este sentido, el actor remarcó que se trata de la primera vez que pisa un estudio de televisión desde los tiempos en que estaba al frente de La Peña de Morfi (Telefe).

Jey Mammon en Intrusos.

Remarcó sobre la situación en la que quedó tras las acusaciones de Benvenuto: "Yo fui cagado a piñas y no tuve reacción porque cuando salió mediáticamente, yo no tenía manera de salir a hablar porque mientras me pedían que hablara, se paraban arriba de ese discurso. Ponían mi imagen y mi foto en una historia de una red de pedofilia".

Con un tono categórico, Jey aseguró que Lucas mintió: "Él mintió sostenidamente, dijo que a los 14 años me había conocido, y yo lo conocí cuando tenía 16. Y no fue ninguna violación, en absoluto".

Tras las repercusiones de su salida al aire, Benvenuto se comunicó con Ángel de Brito. "Hoy por la tarde, antes del programa, hablé con Lucas Benvenuto y, entre otras cosas, le pregunte si tenía una foto a los 16 años para ver cómo era en ese entonces y me dice ‘tengo algunas fotos de niño, no de esa edad, las únicas fotos que tengo de esa edad son las que sacaron los pederastas que estuvieron conmigo’", leyó el conductor de LAM (América).

Lucas Benvenuto.

"Aprovecho que me hablaste para decirte que estoy muy mal de ánimo. Lo estoy pasando muy mal, hoy falté a dar las clases de patín, donde trabaja en Ushuaia", agregó el joven.

"Te juro que es muy parecido cuando era un niño y esa sensación de que hablar está mal y si bien el 90% de la sociedad está conmigo, me siento solo Igualmente", sumó Lucas. "Así salga bien, o mal, todo esto nadie va a arreglar lo que rompieron adentro mío. Me da igual lo que pase, no me van a devolver eso", afirmó.