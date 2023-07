La filosa frase de Laura Ubfal sobre Susana Roccasalvo: "Es una mujer sentada que hace..."

Hace unos días se avivó uno de los enfrentamientos televisivos que había quedado en el olvido: el de Susana Roccasalvo y Laura Ubfal. Una guerra que arrancó hace años, a raíz de fuertísimos dichos al aire de parte de la conductora de Implacables sobre su colega que hoy no pasarían desapercibidos.

Pero era otra televisión y otra época cuando Susana Roccasalvo se metió con el aspecto físico de Laura Ubfal, la tildó de “señora gorda y deforme”, la amenazó al aire y la ninguneó de una manera realmente humillante desde su programa. Y hoy, pleno 2023, la Ubfal se descargó con todo y dejó en claro lo que piensa de ella como profesional y como persona.

Este viejo cruce se avivó en A la tarde, cuando Laura aclaró que, como miembro de APTRA, jamás votaría por su colega en caso de un paso al costado de parte de su actual presidente, Luis Ventura. “Busquen en YouTube, ella es una mala persona, dijo cosas horribles de mí”, dijo la rubia en esa oportunidad.

Días más tarde, sentada en la mesa de Intrusos, la conductora de Gossip volvió sobre el tema aunque aclaró que quería polemizar, porque ya le había dado “demasiada fama” a la ex Rumores y que actualmente no tiene “odio ni enemistad” con nadie ya que está “en otra otra altura profesional".

Susana Roccasalvo se mantiene firme en la conducción de Implacables. Instagram Susana Roccasalvo

Laura se diferenció de Susana, destacó sus relaciones violentas, problemas y cruces con colegas y figuras del medio en los últimos años e indicó que ella está muy lejos, profesionalmente hablando, de los logros que obtuvo la ex compañera de Carlos Monti.

"Desde la gráfica hasta hoy, tengo todo lo que quieras porque todo lo he hecho. Yo estoy en otro lugar, no me interesa enfrentarme a ella. Creo que tenemos carreras distintas. yo evolucioné. Compará las carreras, son diferentes”, indicó.

Captura TV

“Lo digo porque dice que hice segmentitos, que nunca conduje. Yo conduje La Linterna en Canal 7, fui jurado del Bailando, del Cantando, del Patinando, estuve en Gran Hermano, en mil debates... creo que estoy en otro lugar y no me interesa debatir con ella", añadió.

Y cuando Marcela Tauro señaló que no le gustaba verlas en esta posición ni escuchar cómo la ninguneaba a Roccasalvo, “que se mantiene en el medio hace mucho tiempo en un programa que le va muy bien”, la Ubfa no se guardó nada y arremetió, más filosa que nunca.

Laura Ubfal definió a Susana Roccasalvo como profesional

"Profesionalmente la respeto pero no la admiro. Es una mujer que hace añares que hace lo mismo, está sentada ahí haciendo notas vintage y cosas que no se han actualizado. No se actualizó en la profesión ni en la vida. Tiene una mirada despectiva”, sentenció.

"Ella tuvo problemas con mucha gente. Recuerden el año pasado en los Martín Fierro, el escándalo con Pilar Smith, Nancy Duré”, avanzó Laura Ubfal, que dice no estar con ánimos de volver sobre el pasado pero que no hizo más que recordar este tremendo enfrentamiento retro del que pocos se acordaban.